Van de Beek: ‘Hou op hoor, je moet me geen trauma aanpraten’

Donny van de Beek liet woensdagavond op slag van rust een grote kans op de gelijkmaker liggen. Na een vrije trap van Hakim Ziyech kreeg de middenvelder de bal voor zijn voeten. Hij haalde hard uit en schoof de bal voorlangs, daar waar Frenkie de Jong volledig vrij stond om binnen te tikken. Het is niet voor het eerst dat Van de Beek een grote kans laat liggen dit Champions League-seizoen.

Van de Beek scoorde dit Champions League-seizoen tegen AEK Athene, maar liet in andere wedstrijden grote kansen liggen. Uit tegen Bayern München liet hij een grote kans onbenuut en twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA deed hij hetzelfde tegen Benfica. Als de Oranje-international het vizier iets meer op scherp had staan, had hij zomaar clubtopscorer van Ajax in de Champions League kunnen zijn. “Hou op hoor”, reageert hij in gesprek met De Telegraaf. “Je moet me geen trauma aanpraten. Maar het klopt dat ik nog iets heb goed te maken. Dat dan weer wel.”

De Jong baalde stevig van de misser van Van de Beek. Hij gaf na afloop in gesprek met Veronica aan dat hij de bal had moeten krijgen en baalde op het veld zichtbaar. "Het was vooral frustratie. Op het moment ben je even boos. Hij moest snel handelen en dacht waarschijnlijk: schieten en terugleggen. Hij wilde schieten, maar ging net aan me voorbij. Anders had ik hem zo binnen kunnen tikken. Hij had hem moeten geven.”

Van de Beek was blij dat Ajax uiteindelijk een punt overhield aan de wedstrijd. "Maar wat was het soms een vervelende en harde wedstrijd. Ze bleven maar zuigen en irriteren. Toen ze voorstonden, lagen ze ook alleen maar op de grond. Dan kwam dat golfkarretje met die brancard weer het veld op. En daarna mankeerden ze weer niets."