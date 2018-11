Witte zakdoekjes in Estádio da Luz: ‘Ajax had geluk aan zijn zijde’

Benfica-trainer Rui Vitória vindt dat zijn ploeg woensdagavond recht had op een overwinning op Ajax. De Amsterdammers sleepten een punt uit het vuur in Lissabon en hebben nu een goede kans op overwintering in de Champions League. De Portugese topclub is niet kansloos voor de volgende ronde, maar lijkt genoegen te moeten gaan nemen met de derde plaats in de poule. Rui Vitória stond voor aanvang van het duel al onder druk vanwege tegenvallende prestaties en zag nu witte zakdoekjes.

Voor de vierde keer op rij wist Benfica niet te winnen. Sommige supporters zien de trainer graag vertrekken. “'Daar wil ik niet op ingaan, zo denk ik niet”, aldus Rui Vitória na afloop op de persconferentie, geciteerd door A Bola. “De toekomst van Benfica is het enige dat telt. Ik snap het wel, want voetbal is een sport van emoties. Mensen zijn vaak emotioneel, omdat ze willen winnen. Ik begrijp hun frustratie. Dit is niet het resultaat dat we wilden, maar het team speelde een erg solide wedstrijd.”

Na de 1-0 nederlaag in Amsterdam ging Benfica twee keer op rij onderuit in de Portugese competitie. Rui Vitória wist de fans op een reactie rekenden tegen Ajax. “De ploeg speelde met moed, vastberaden en als een eenheid. Met de kansen die we hadden, hadden we in een andere wedstrijd wellicht wel gewonnen”, aldus de 48-jarige trainer. “Ajax had geluk aan zijn zijde. De slotfase is typerend voor de fase die we als ploeg doormaken. We hadden de overwinning verdiend.”

De supporters waren diep teleurgesteld en floten hun eigen spelers uit. Alex Grimaldo baalt van de reactie van de fans en de getoonde witte zakdoekjes. “Als we winnen zijn we een eenheid en is iedereen blij. Maar juist als we het moeilijk hebben, hebben we de fans nodig. We hebben hard gewerkt, maar de fans staan niet achter ons en daar is de ploeg teleurgesteld over”, zei hij tegenover TVI 24. Franco Cervi baalde van de gemiste kansen. “Er zijn van die wedstrijden waarin de bal er gewoon niet in wil gaan”, aldus de Argentijn, die de moed erin houdt. 'Zo lang er kansen zijn, zullen we blijven vechten voor kwalificatie.”