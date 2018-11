Circa honderd Ajax-fans aangevallen bij hotel na duel met Benfica

Circa honderd Ajax-fans zijn na afloop van het duel met Benfica in een hotel aangevallen door hooligans van de thuisploeg, zo meldt De Telegraaf donderdagochtend. De supporters van de Amsterdamse club zaten vlak bij het Estádio da Luz op het terras, toen de vlam in de pan sloeg.

Volgens het dagblad werd in de nacht van woensdag op donderdag plots een glasbak omgegooid, waarna tientallen ‘capuchonnetjes’ de Ajax-fans aanvielen met scherven van halve bierflesjes en stenen. De hooligans gooiden daarnaast ook met terrasmeubilair door de ruiten van het hotel.

De Ajax-supporters zijn het hotel ingerend richting hun kamers, zodat de hooligans niet bij hen kon komen. De krant schrijft over enkele gewonden, maar het exacte aantal is onbekend. Er is één gewonde afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie is inmiddels ter plaatse.

Vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen Benfica en Ajax ging het ook al mis in het uitvak. Supporters en beveiligers zouden het met elkaar aan de stok hebben gekregen, waarbij rake klappen zijn uitgedeeld. De aanleiding voor het incident zou het vrijhouden van Ajax-stoeltjes zijn geweest.

“Ajax-supporters willen op de eerste rijen staan, maar ordehandhavers willen die vrij houden. Supporters worden teruggedrongen. Er vallen rake klappen. Hopelijk loopt het niet al te erg uit de hand. Nogal wat gedoe gaande in het uitvak. Politie wil voorste rijen vrijhouden, supporters willen die innemen. Traangas, stoeltjes gooien. Niet fraai”, schreef Ajax Life op Twitter.