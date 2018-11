Schöne deelt groot compliment uit: ‘Ik zag het van dichtbij gebeuren’

Ajax heeft door het 1-1 gelijkspel tegen Benfica een goede kans op de knock-outfase in de Champions League. De Amsterdammers kwamen woensdagavond in Estádio da Luz op acht punten, twee minder dan koploper Bayern München. Het gat met de Portugese achtervolger blijft vier punten en zodoende kan de ploeg van trainer Erik ten Hag het over drie weken afmaken in Athene, als Ajax op bezoek gaat bij AEK Athene. Lasse Schöne was na afloop van de remise in Lissabon blij met het resultaat. De Deense middenvelder deelde een pluim uit aan de veelbesproken keeper André Onana.

Onana ging bij de openingstreffer in de fout, maar maakte zijn blunder diep in blessuretijd goed met een cruciale redding. “André heeft zich heel goed hersteld en dat is knap. Ik zag het van dichtbij gebeuren, zijn redding was cruciaal”, laat Schöne weten in gesprek met Voetbal International. “Vervolgens kwamen alle emoties bij iedereen eruit. Het was bij vlagen vechten, knokken en beuken, maar we hebben het gered met een goed resultaat. We zijn er nog niet, maar hebben alles in eigen hand.”

Voor de tiende keer dit Champions League-seizoen blijft Ajax ongeslagen. “Een uitstekende balans. We hebben al zo veel duels gespeeld, onder allerlei weerstand en omstandigheden, maar zijn sterk. Fysiek en mentaal. Dat is tegen Benfica wel gebleken”, aldus de Ajacied, die hoopt op kwalificatie voor de volgende ronde. “Het is alweer jaren terug dat we in de groepsfase actief waren, maar voor mijn gevoel was het dan na vier duels vaak strijden om de derde plek. Nu staan we tweede en hebben we alles in eigen hand. Overwinteren in de Champions League kan een nieuwe ervaring worden.”

Met nog twee wedstrijden te gaan wil Ajax de voorsprong van vier punten op Benfica niet meer weggeven. “We mogen niet verslappen en moeten zelf de klus klaren in Griekenland”, aldus de middenvelder, die tot slot aangeeft dat Ajax het niet eenvoudig had in Lissabon. “De eerste helft was gewoon niet goed aan onze kant. Zij zetten goed druk op ons, hielden de ruimtes klein, waardoor we de vrije man niet konden vinden. Ons baltempo was te laag, we speelden met te weinig lef vooruit. En dan krijg je ook nog zo'n ongelukkige goal tegen.”