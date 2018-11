Ten Hag: ‘Ze provoceren, lokken overtredingen uit, maken schwalbes’

Erik ten Hag is blij dat Ajax de doelstelling om Europees te overwinteren heeft behaald. De Amsterdammers speelden met 1-1 gelijk op bezoek bij Benfica en zijn hoe dan ook zeker van de derde plaats in de groepsfase, die recht geeft op deelname aan de Europa League na de winterstop. Ajax wil echter meer en gaat voor overwintering in de Champions League, beaamt Ten Hag.

"Het was een van de doelstellingen om Europees te overwinteren. Zeker na vorig seizoen. Dat was natuurlijk een blamage. Nu gaan we Europees door. Dat is mooi, maar we moeten de lat wel ietsje hoger leggen”, aldus Ten Hag na afloop. De trainer van Ajax was niet helemaal tevreden over de manier waarop zijn ploeg zich presenteerde in Lissabon. “We hadden ons vandaag voorgenomen om met geloof en initiatief te spelen. Dat hebben we in de eerste helft te weinig."

Ten Hag was niet onder de indruk van het spel van Benfica. “Maar wij hielpen ze in het zadel. Ze kwamen op 1-0 door een fout van ons”, doelt de trainer op de fout van doelman André Onana. “Wij hebben zelf weinig afgedwongen. Dat kwam ook door ons. We hadden te weinig initiatief en het tempo was te laag. Geen diepgang, we lieten de drukmomenten voorbij gaan. De eerste helft vond ik gewoon matig.”

Onana verwerkte voor rust een terugspeelbal verkeerd en moest een ingooi weggeven. Bij het moment dat volgde ging de keeper opnieuw de fout in, waarna Jonas kon scoren voor de thuisploeg. “Zulke fouten kun je je niet veroorloven", stelt Ten Hag. "Hij was ongecontentreerd. Wat ik geweldig vind is dat hij op het einde een punt voor ons redt. Daar moet je hem een groot compliment voor geven. Zo'n fout past niet bij André, zeker niet gezien de vorm waar hij nu in steekt.”

De wedstrijd in het Estádio da Luz stond bol van overtredingen. Beide ploegen gingen er hard in bij de duels. "Natuurlijk moet je op het randje spelen. Je moet je niet laten provoceren. Allerlei factoren gaan een rol spelen. Ze provoceren, lokken overtredingen uit, schwalbes en het thuispubliek laat zich daardoor beïnvloeden. Dat is allemaal heel irritant, maar je moet bij je taak blijven. Dat hebben we goed gedaan."