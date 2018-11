Onana gaat de mist in: ‘Ik ben een jonge keeper, die maken weleens fouten’

André Onana was woensdagavond de meest besproken speler rondom de wedstrijd tussen Benfica en Ajax (1-1). De sluitpost ging voor rust in de fout, waarna de thuisploeg de score kon openen. Na rust hield de keeper zijn ploeg een aantal keer goed op de been, met een fantastische redding in blessuretijd als hoogtepunt. Onana stond na afloop met gemengde gevoelens Ajax TV te woord.

“Ik ben wel blij, maar het wringt een beetje omdat ik ook een grote fout heb gemaakt”, aldus de keeper tegenover het clubkanaal. “Ik ben een jonge keeper, die maken weleens fouten. Maar blij word je er niet van. Het geeft wel een goed gevoel dat we niet hebben verloren. Het was een lastige wedstrijd.”

Onana maakte na een half uur spelen twee fouten achter elkaar. Hij verwerkte een terugspeelbal verkeerd, waarna hij de bal het veld uit trapte. Bij de ingooi die volgde greep Onana mis, waarna Benfica-aanvaller Jonas kon scoren. “Mijn eerste keuze was al niet goed om de bal aan te nemen en weg te draaien. Dat was de eerste fout. Daarna ging ik bij de ingooi ook in de fout. Maar dit is voetbal. Kop omhoog en doorgaan”, weet Onana. “Het hoort bij het leven van een keeper. Ik ben blij met een punt, maar niet met mijn optreden. Ik ben nog steeds aan het leren. Ik moet nog harder werken.”

Na zijn redding in blessuretijd floot de scheidsrechter voor het laatste fluitsignaal en stormden alle Ajacieden op Onana af om hem te bedanken voor zijn redding. “Het was belangrijk om te winnen, want dan zouden we al zeker zijn van de knock-outfase. Door mijn fout is dat helaas nog niet gelukt. Ik probeer altijd de nul te houden en ik heb veel vertrouwen in onze aanvallers. Die scoren altijd wel een keer.”