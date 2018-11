Mourinho baalt van provocerend gebaar: ‘Had ik beter niet kunnen doen’

José Mourinho heeft het na de 1-2 overwinning van Manchester United op Juventus aan de stok gekregen met de supporters van de thuisploeg. De Portugese trainer liep na de wedstrijd het veld op en maakte een gebaar naar de fans van la Vecchia Signora. Mourinho werd tijdens het duel beledigend toegezongen en na het laatste fluitsignaal reageerde hij daar provocerend op.

Door een prachtige treffer van Cristiano Ronaldo leek het er lang op dat de punten in Turijn zouden blijven, maar in de slotfase toonden the Red Devils veerkracht. Via Juan Mata en een eigen doelpunt van Alex Sandro hield de Engelse topclub drie punten over aan het duel in het Allianz Stadium. Na afloop ging alle aandacht uit naar Mourinho, die ten overstaan van het publiek zijn hand bij zijn oor legde. “Ik ben negentig minuten lang uitgescholden”, zei hij vervolgens in gesprek met Sky Italia. “Ik ben hier gekomen om mijn werk te doen, meer niet.”

In het interview krabbelde Mourinho terug. “Ik heb niemand beledigd. Ik maakte alleen maar een gebaar waarmee ik duidelijk maakte dat ik ze beter wilde horen. Achteraf gezien had ik het beter niet kunnen doen. Als ik rustig was geweest, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar ze beledigden mijn familie, mijn Inter-familie. Dit was mijn reactie daarop.”

Tot slot ging de Portugees nog in op de gewonnen wedstrijd. “Ik ben ontzettend trots op mijn ploeg. De spelers hebben alles gegeven. We hebben vandaag precies gedaan wat we moesten doen. We hadden alles onder controle. We hebben fantastisch gespeeld, het was een absolute topwedstrijd”, aldus Mourinho.