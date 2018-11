De Jong baalde stevig van Van de Beek: ‘Het was vooral frustratie’

Frenkie de Jong ging woensdagavond tegen Benfica vlak voor tijd door het lint, nadat Donny van de Beek ervoor koos om voor eigen succes te gaan, terwijl De Jong vogelvrij stond voor de goal en de 1-1 kon maken. Van de Beek zag zijn ploeggenoot echter over het hoofd en schoot voorlangs. “Hij had hem beter breed kunnen leggen, maar hij moest snel handelen”, toonde De Jong zich na afloop van de wedstrijd begripvol in gesprek met Veronica.

Ajax stond met 1-0 achter in Lissabon en had het moeilijk tegen Benfica. De bezoekers uit Amsterdam kwamen slechts sporadisch voor het vijandelijke doel. Na een vrije trap van Hakim Ziyech kreeg Van de Beek de bal voor zijn voeten, waarna hij voorlangs schoot. De Jong kwam een teenlengte tekort om het schot van Van de Beek tot doelpunt te promoveren. Hij baalde enorm. "Het was vooral frustratie. Op het moment ben je even boos. Hij moest snel handelen en dacht waarschijnlijk: schieten en terugleggen. Hij wilde schieten, maar ging net aan me voorbij. Anders had ik hem zo binnen kunnen tikken.”

Na rust kwam Ajax alsnog op gelijke hoogte. Na een prachtige pass van Ziyech wist Dusan Tadic de gelijkmaker binnen te prikken. “We begonnen niet goed. We durfden niet te voetballen. We speelden de bal wel rond, maar niet echt om naar voren te spelen”, aldus De Jong. “Zij waren beter in de eerste helft. In de tweede helft hebben we verdiend gelijkgemaakt. 1-1 is geen slecht resultaat, want we hebben nu sowieso Europees voetbal na de winterstop. Winnen zou top zijn geweest, maar met een gelijkspel ben ik ook niet ontevreden."

De Jong neemt doelman André Onana niets kwalijk na zijn fout in de eerste helft, waaruit Benfica kon scoren. "Dat kan gebeuren. André heeft ons ook heel vaak gered. Dat neem ik hem zeker niet kwalijk. In de laatste minuut pakte hij de bal nog, dus redde hij een punt voor ons”, aldus De Jong, die uitviel met een heupblessure. “In het begin kreeg ik er al een beuk tegenaan en in de tweede helft opnieuw. Ik kon niet meer naar rechts uitstappen. Het voelt nu stijf aan, maar dat zal komend weekend wel weer over zijn.”