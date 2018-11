De Ligt op het randje: ‘Hij moet niet tegen mijn elleboog aanlopen’

Ajax pakte woensdagavond een belangrijk punt op bezoek bij Benfica in de groepsfase van de Champions League. Na een fout van André Onana kwam de thuiploeg in de eerste helft op voorsprong, waarna Dusan Tadic in de tweede helft de stand gelijk wist te trekken. Aanvoerder Matthijs de Ligt was na afloop tevreden met het resultaat en stak hij Onana een hart onder de riem.

Onana nam na een terugspeelbal veel risico en trapte de bal buiten. Bij de verre ingooi die volgde zat de sluitpost volledig mis, waarna Jonas de bal tegen de touwen kon werken. Na rust had Onana een aantal goede reddingen in huis. Diep in blessuretijd hield hij Ajax op de been met een knappe redding, waardoor de Amsterdammers met een punt op zak terugkeren naar huis. “In de rust hebben we tegen elkaar gezegd dat we niemand wat verwijten. André verdient alleen maar lof hoe hij zich heeft hersteld”, zei De Ligt na afloop in gesprek met Veronica.

Door het gelijkspel in Lissabon is Ajax hoe dan ook zeker van overwintering in Europa. “We hebben afgesproken dat we in elk geval derde moeten worden. Dat hebben we al gehaald. Bovendien staan we er met twee wedstrijden te gaan goed voor”, aldus De Ligt, die met Ajax over drie weken op bezoek gaat bij AEK Athene, de hekkensluiter van groep E. Op 12 december sluit de ploeg van trainer Erik ten Hag de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Bayern München.

Terugkijkend op de wedstrijd tegen Benfica is De Ligt kritisch. “In de eerste helft speelden we niet goed genoeg. Hoewel een gelijkspel prima was, zij moesten komen. We zaten even stuk na de 1-0. Het is knap hoe we onszelf hebben opgericht. Die 1-1 is wel lekker. Zij waren aan het tijdrekken en daarna konden wij dat doen, zo konden we hen met eigen middelen bestrijden. Ik vind het knap hoe we als ploeg zijn opgestaan en we een punt hebben gepakt.”

De Ligt ging er tegen Benfica hard in tijdens de duels. “Dat heb je nodig in deze wedstrijden. Je kan niet halfbakken dingen doen. Je zal in dit soort wedstrijden op het randje moeten spelen”, aldus de negentienjarige aanvoerder, die een speler van Benfica in een hard duel in de eerste helft met zijn elleboog hard tegen de grond werkte. “Hij moet niet tegen mijn elleboog aanlopen”, aldus de Ajacied met een knipoog.