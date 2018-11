Manchester United pakt volle buit in Turijn ondanks wereldgoal Ronaldo

Manchester United is Juventus tot op twee punten genaderd in groep H na een knappe overwinning in het Allianz Stadium. Door een prachtige goal van Cristiano Ronaldo leek het er lang op dat de punten in Turijn zouden blijven en Juventus zich zou plaatsen voor de volgende ronde. Maar door een laat doelpunt van Juan Mata en een eigen goal van Alex Sandro won Manchester United met 1-2.

In de wetenschap dat Valencia eerder op de avond had gewonnen van Young Boys, was Manchester United er alles aan gelegen om een goed resultaat te boeken op bezoek bij Juventus. Het duel stond woensdag in het teken van de terugkeer van Paul Pogba in Turijn, terwijl Cristiano Ronaldo het met la Vecchia Signora opnam tegen zijn oude werkgever uit Engeland. De thuisploeg was de bovenliggende partij in de eerste 45 minuten, maar slaagde er nauwelijks in om tot kansen te komen. Na een half uur spelen hadden beide ploegen nog geen schot op het vijandelijke doel gelost.

Na 35 minuten spelen was de beste kans voor Sami Khedira. De Duitse middenvelder kreeg de bal van Cristiano Ronaldo, maar kreeg zijn voet er niet goed tegen en schoot op de paal. Het tempo werd opgevoerd door de thuisploeg, maar voor rust wist Juventus niet te scoren. Dat veranderde na de thee. Na ruim een uur spelen opende Ronaldo de score op fantastische wijze. Het was Miralem Pjanic die hem de diepte instuurde en de Portugees volleerde de bal prachtig richting het doel. Doelman David de Gea was kansloos op de snoeiharde inzet van Ronaldo.

De voorsprong was verdiend, want het was Juventus dat de aanval zocht. Even voor de goal van Ronaldo had Paulo Dybala de lat geraakt met een uithaal. Namens Manchester United had alleen Anthony Martial een goede mogelijkheid verprutst. Na het doelpunt van Ronaldo nam Juventus wat gas terug en kwam het initiatief wat meer in handen van de ploeg van manager José Mourinho te liggen. Met Mata en Marouane Fellaini binnen de lijnen hoopte Mourinho aanvallend dreigender te worden, met succes.

Vijf minuten voor tijd kreeg Manchester United een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Invaller Mata nam plaats achter de bal en plaatste de pal op prachtige wijze in de kruising, buiten bereik van doelman Wojciech Szczesny. Juventus zou uiteindelijk met lege handen achterblijven, want vlak voor tijd ging het helemaal mis voor de thuisploeg. Een indraaiende vrije trap van Manchester United werd door Alex Sandro in eigen doel gewerkt.