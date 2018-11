‘Als ik het voorbij zag komen, dacht ik wel: shit, waarom is dat mij overkomen?’

Calvin Stengs kreeg afgelopen zaterdag na ruim een jaar weer eens een basisplaats bij AZ in het duel met De Graafschap (1-0). De negentienjarige vleugelaanvaller kampte met een zware knieblessure, maar is inmiddels weer helemaal terug. “Ik had er zin in, dat is denk logisch na zoveel maanden blessureleed”, zegt Stengs in gesprek met FOX Sports.

“Genieten doe ik sowieso, maar natuurlijk wil ik basisspeler worden en zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Ik wil iets bereiken. Ik houd mezelf rustig, kan dat rustig opbouwen. Mensen hoeven me niet af te remmen”, zegt Stengs, die zijn lichaam nog altijd goed moet onderhouden. “Vrij van zorgen ben ik niet echt, ik moet letten op mijn lichaam. Ik moet de spieren rond mijn knie blijven aansterken. De knie is zoals het hoort te zijn, ik hoef me daar geen zorgen over te maken.”

“Mijn spieren zijn sterker en groter geworden, waardoor ik niet meer in mijn broeken pas”, vervolgt de vleugelaanvaller over de verandering van zijn lichaamsbouw tijdens zijn herstel. Hij merkt dat er nog altijd een bepaalde verwachting van hem bestaat. “Ik heb niet veel wedstrijden gespeeld, maar blijkbaar heb ik daarin wel een goede indruk achtergelaten. Natuurlijk krijg je er een boost van, maar af en toe denk je ook: het is een beetje overdreven.”

“Het geeft mij niet veel druk, maar het is soms lastig om elke keer te horen dat je het heel goed gedaan hebt, terwijl je nog niet veel hebt laten zien. Het geeft mij een goed gevoel dat ik deze interviews nog steeds kan geven. Jullie hebben kennelijk nog steeds het idee: Calvin gaat dat niveau halen. Ik heb dat zelf ook, denk ik”, aldus Stengs, die niet meer schrikt van de beelden van de blessure die hij opliep in het uitduel met PSV vorig seizoen. “Als ik het voorbij zag komen, dacht ik wel: shit, waarom is dat mij overkomen? Als ik het nu zou zien, zou ik niet schrikken. Ik heb het achter me gelaten.”