Monchi spreekt steun uit aan Justin Kluivert: ‘Kijk naar Jordi Alba’

Justin Kluivert begon woensdagavond in de basis bij AS Roma in de Champions League-wedstrijd tegen CSKA Moskou, maar is onder trainer Eusebio Di Francesco verre van zeker van een vaste basisplaats. Technisch directeur Monchi neemt het op voor de Nederlander en vindt dat de aankoop van ruim zeventien miljoen euro meer tijd moet krijgen.

De negentienjarige aanvaller kwam dit seizoen in de Serie A pas zes keer in actie, waarvan eenmaal als basisspeler. “Niet iedereen went in hetzelfde tempo aan een nieuwe situatie. Bij sommigen kost dat meer tijd dan bij anderen. Justin heeft een blessure gehad die zijn progressie heeft afgeremd en bovendien is het niet makkelijk om je aan te passen aan het Italiaanse voetbal”, liet Monchi woensdagavond weten op de Italiaanse televisie in aanloop naar het duel met CSKA Moskou.

Behalve Kluivert heeft ook Bryan Cristante moeite om zich aan te passen aan het niveau bij AS Roma. “Hij heeft een geweldig seizoen gehad bij Atalanta, maar moet wennen aan het hogere niveau bij Roma”, aldus Monchi. “Ik heb absoluut vertrouwen in deze spelers. Ik heb spelers als Ivan Rakitic gezien die het gelijk laten zien bij Barcelona. Maar kijk naar Jordi Alba, die een jaar nodig had om zich volledig aan te passen.”

Monchi hoopt dat behalve Kluivert en Cristante dit seizoen nog meer jonge spelers zich laten zien op het hoogste niveau. “Wij hebben een trainer die niet bang is om te kiezen voor jonge spelers en hen hun debuut te gunnen. Hopelijk zien we dit seizoen een aantal jeugdspelers debuteren.”