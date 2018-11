Spaan: ‘Echt ongelooflijk dom van Ajax, een minachting voor zijn talent’

Henk Spaan blikt in gesprek met Panorama terug op de jeugd van Abdelhak Nouri. De columnist en sportjournalist zag de middenvelder op zijn negende voor het eerst in actie en herinnert zich dat Nouri toen een bijzondere klik had met Steven Bergwijn. Laatstgenoemde verruilde de jeugdopleiding van Ajax in 2011 voor die van PSV en is inmiddels een belangrijke basisspeler bij de koploper van de Eredivisie.

"Die combinatie met Bergwijn was echt ongelooflijk", aldus Spaan. "Zo dom van Ajax dat ze die jongen zomaar hebben laten lopen. Echt ongelooflijk dom, een minachting voor zijn talent." Volgens Spaan hebben opleiders er een handje van om talenten die niet hun 'favoriete spelertjes' zijn voortijdig af te schrijven. Dat gebeurde in zijn ogen met Bergwijn, voor wie Ajax geen opleidingsvergoeding kreeg. "Heel dom van Orlando Trustfull, zijn trainer toen."

Spaan spreekt van een 'heel dure vergissing' van Ajax. "En hetzelfde is gebeurd met Pablo Rosario. Kun je nagaan: je had een team met Nouri, Bergwijn, Rosario, Donny van de Beek en Noussair Mazraoui. Dat zijn nu al internationals en dat was Nouri ook geworden", aldus de journalist. "Die lichting, de generatie 1996/97, was zó goed. Gek genoeg hoor je daar eigenlijk nooit iemand over."

Bergwijn miste vorige maand drie officiële wedstrijden door een enkelblessure, maar is inmiddels weer fit. De tweevoudig international van Oranje kwam dit seizoen tot tien competitiewedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en vijf doelpunten voorbereidde. Dinsdagavond deed hij 85 minuten mee tegen Tottenham Hotspur in de Champions League (2-1 nederlaag).