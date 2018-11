Lozano: ‘Ik hoop dat God me ooit de kans gunt om daar te spelen’

Hirving Lozano speelde dinsdagavond met PSV tegen Tottenham Hotspur en zou in de toekomst graag zelf in de Premier League voetballen. De aanvaller van PSV, die in het verleden al eens met Manchester United in verband werd gebracht, zegt te dromen van een overstap naar Engeland. "Ik hoop dat God me ooit de kans gunt om in de Premier League te spelen", vertelt Lozano aan ESPN.

De 23-jarige Mexicaan is 'erg gecharmeerd' van de Engelse competitie, zo voegt hij toe. "Ik zou graag voor elke club daar spelen, maar zeker voor een van de grote clubs", geeft Lozano aan. Voorlopig staat hij echter onder contract bij PSV, dat door de 2-1 nederlaag van dinsdag een vervolg in de Champions League kan vergeten. Lozano deed voor het eerst mee in het miljardenbal en zegt veel geleerd te hebben van de afgelopen vier wedstrijden.

"We hebben een lastige groep, waar geweldige spelers en clubs aan deelnemen. We hebben elke wedstrijd hard gevochten. Het is jammer dat ze op het eind op zo'n manier scoren, maar dat is voetbal", doelt de sterspeler van de Eindhovenaren op de door Nick Viergever van richting veranderde inzet van Harry Kane. "We moeten erop gericht zijn om nog beter te worden en te blijven leren van zulke mooie toernooien."

"Ik heb er veel ervaring in opgedaan en heb er veel van geleerd. We gaan ons best doen in de komende twee wedstrijden. Ik hoop dat we wat hulp van boven kunnen krijgen", aldus Lozano, wiens contract nog doorloopt tot medio 2023. PSV heeft tot dusver één punt verzameld en moet in de duels met Barcelona en Internazionale vier punten meer pakken dan Tottenham doet, om nog als derde te eindigen en door te gaan in de Europa League.