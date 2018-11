FIFA wil deelnemers Super League uitsluiten van EK‘s en WK’s

De FIFA zal er alles aan doen om de komst van een Europese Super League tegen te houden. Dat heeft Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond, woensdag gezegd tegenover diverse media. Op het hoofdkwartier van de FIFA liet hij aan verschillende journalisten weten dat spelers gestraft zullen worden voor hun eventuele deelname aan de nog op te richten Super League. Spelers die deelnemen aan de Super League, kunnen uitgesloten worden van deelname aan het WK, EK en nationale competities. “Je doet mee, of niet”, aldus Infantino, geciteerd door the Guardian.

Er wordt al jaren gesproken over de komst van de Super League, maar na een publicatie van Der Spiegel afgelopen vrijdag op basis van gelekte documenten door het klokkenluidersplatform Football Leaks kwam de discussie opnieuw los. De Europese elite zou bezig zijn met het opzetten van de Super League, die in 2021 van start zou moeten gaan. Het toernooi, waar zestien clubs aan zouden mogen deelnemen, wordt buiten de UEFA georganiseerd en zou de Champions League vervangen. Elf grote clubs uit Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk zouden voor twintig jaar verzekerd zijn van deelname.

Infantino wil niets weten van de Super League en vertelt dat spelers hard zullen worden gestraft bij deelname. “Het idee is dat wanneer je jezelf afsplitst, je dat ook écht doet. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. Als er spelers zijn die buiten de bestaande competities en toernooien wedstrijden willen spelen, dan betekent dat wat mij betreft ook dat ze niet meer mogen uitkomen op bijvoorbeeld EK's en WK's”, aldus Infantino. "Het is duidelijk dat deze dreiging bestaat. Ik denk dat de verantwoordelijken zich goed moeten afvragen wat de gevolgen zijn als ze zich volledig afsplitsen."

Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan zijn de elf clubs die aan de basis staan van de oprichting van de Super League. Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma zouden als gastteams mee mogen doen. Eerder sprak UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zich al stevig uit tegen de komst van de Super League. “Het zou het voetbal wereldwijd beschadigen”, aldus de Sloveen, die ook wijst op de zogenaamde afkeer van het publiek: "Het zou saai worden."

De grote clubs uit Europa zijn al lange tijd ontevreden over de verdeling van het prijzengeld in de Champions League. Dat is een van de redenen waarom zij een Super League willen beginnen. Infantino denkt dat er andere oplossingen zijn. Hij denkt dat het uitbreiden van het WK voor clubs een antwoord kan zijn. “Het brengt meer geld binnen voor de clubs”, aldus Infantino. “De pogingen om een Super League te beginnen stammen uit de jaren negentig. Het komt iedere keer weer terug en het is aan ons, de regering van het voetbal, om de huidige voetbalpiramide te beschermen. Als clubs een Super League organiseren, zullen alleen zij er voordeel van ondervinden. Als de FIFA een WK voor clubs organiseert, zullen alle 211 voetbalbonden daar van profiteren.”