‘Ajax heeft een team vol zaalvoetballers’

Het KoningsKoppel blikt vooruit op speelronde 12 van de Eredivisie. PSV en Ajax hebben twee loodzware Champions League-potjes in de benen, levert dat puntverlies op in de competitie? De mannen zijn in ieder geval onder de indruk van Luuk de Jong: “Hij is een echte Fox in the Box.” Jeffrey verwacht een moeilijke pot voor Ajax op Woudestein, maar rekent op de klasse van 'zaalvoetballer' David Neres. Verder ook aandacht voor de prestaties van Heracles Almelo en Feyenoord, en drie topwedstrijden over de grens: de 'Manchester Derby', Juventus - AC Milan en Borussia Dortmund tegen Bayern München!