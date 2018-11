‘Ik hoop ooit met hem samen in Oranje te kunnen spelen, dat is het ultieme’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Deroy Duarte, de jeugdinternational van periodekampioen Sparta Rotterdam.

Door Chris Meijer

Het ouderlijk huis van Duarte bevindt zich op steenworp afstand van Het Kasteel. Het is dan ook niet verrassend dat Sparta als een rode draad door het leven van de negentienjarige middenvelder loopt. Samen met broer Laros leerde hij voetballen op de pleintjes van Spangen en de gebroeders Duarte kwamen allebei op jonge leeftijd bij de Rotterdamse club terecht, eerst bij de amateurtak en daarna al snel in de jeugdopleiding van de proftak. De oudste van de twee bewandelde uiteindelijk een andere weg en verruilde Sparta in 2015 voor PSV. Deroy bleef Sparta trouw en maakte op 12 augustus 2017 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal in het met 3-0 verloren uitduel met VVV-Venlo. Over twee weken staan de gebroeders Duarte voor het eerst tegenover elkaar, als Sparta Jong PSV ontvangt in de Keuken Kampioen Divisie. “Het is best wel bijzonder en mooi, er komt veel familie kijken. Natuurlijk is het ook gek, we hebben altijd alles samen meegemaakt en staan nu ineens tegenover elkaar. Ik hoop ooit met hem samen in Oranje te kunnen spelen, dat is het ultieme”, glimlacht Duarte.

De cijfers van Deroy Duarte in het eerste elftal van Sparta Rotterdam.

Hij had hetzelfde pad kunnen bewandelen als zijn broer, want in de afgelopen jaren probeerden PSV en andere topclubs hem weg te lokken uit Rotterdam-West. “Ik voelde me goed bij Sparta en had het gevoel dat ik hier het snelst het betaald voetbal kon halen. Uiteindelijk is dat ook zo gelopen. Ik heb op mijn achttiende mijn debuut gemaakt. Alex Pastoor had heel veel vertrouwen in de jeugd, haalde me er al snel bij. Ik was zestien toen ik voor het eerst mocht meetrainen. Het was niet logisch om naar PSV te gaan, juist omdat je hier zoveel kansen krijgt”, zegt de middenvelder. “Er braken in die tijd veel jongens door in het eerste elftal: bijvoorbeeld Denzel Dumfries, Rick van Drongelen en Sherel Floranus. Ik wist dat ik erbij zou worden gehaald als ik het goed zou doen. Ik mocht mee op trainingskamp, dan wen je snel aan het niveau en het heeft goed uitgepakt. Ik ben Pastoor daarom voor eeuwig dankbaar, hij zal altijd een speciale rol hebben in mijn carrière.”

Het eerste seizoen van Duarte bij de hoofdmacht verliep niet vlekkeloos. Halverwege het seizoen, na de 0-7 thuisnederlaag tegen Feyenoord, nam Sparta afscheid van Pastoor. “Ik vond het jammer dat hij ontslagen werd. Hij kende mijn kwaliteiten en ik voelde me goed bij hem, dus je wil niet dat hij dan weggaat.” Pastoor werd op Het Kasteel opgevolgd door Dick Advocaat, onder wie Duarte in eerste instantie niet altijd kon rekenen op een basisplaats. “Advocaat heeft het een en ander meegemaakt, van kleins af aan krijg je dingen van hem mee. Dus je denkt dan: zo, daar komt iemand binnen. Je merkt direct dat hij veel ervaring heeft, dat heeft hij ook overgebracht. Onbewust pik je sneller wat op van iemand met ervaring. Neem bijvoorbeeld Michael Reiziger, die ik ook als trainer heb gehad. Als hij dingen tegen je zegt, denk je toch van: hij heeft daar en daar gespeeld. Dat ik opeens even niet speelde onder Advocaat, was wel moeilijk. Uiteindelijk heb ik de knop kunnen omzetten en mijn plekje verovert. Ik weet dat ik mentaal sterk ben, ik heb vertrouwen in mezelf om er in dat soort situaties uit te komen.”

Deroy Duarte viert zijn treffer in het duel tussen Willem II en Sparta Rotterdam (2-2).

Onder het bewind van Advocaat degradeerde Sparta vorig seizoen via de nacompetitie uit de Eredivisie. Duarte, die vorig seizoen 29 wedstrijden voor de Spangenaren speelde, noemt die degradatie ‘een klap’. “Ik ben een fan van de club, altijd al geweest. Dat je in het eerste seizoen dat je meedraait degradeert, is natuurlijk pijnlijk. Maar die knop moet om, op de een of andere manier. Dat heb ik uiteindelijk kunnen doen”, stelt de middenvelder. Afgelopen zomer was er de nodige interesse en Duarte twijfelde over zijn toekomst. “Dat zeg ik je eerlijk. Die twijfels zijn logisch, je hebt ambities. Ik had een goed seizoen gedraaid in de Eredivisie en je wilt op het hoogste niveau spelen. Maar bij Sparta kent iedereen me, het is in de buurt en ik wil eigenlijk met deze club gewoon weer promoveren. Die degradatie deed pijn en de beste reactie is promoveren. Dat is eigenlijk de hoofdreden geweest om te verlengen.”

Duarte ondertekende eind augustus een nieuw contract, dat hem tot 2021 aan Sparta verbindt. Onder Henk Fraser is hij dit seizoen een vaste waarde op het middenveld van de Spangenaren, die onlangs beslag wisten te leggen op de eerste periodetitel. “Het gaat lekker, iedereen gelooft erin dat we kunnen promoveren. We weten dat we een goed team hebben. Het komt er niet altijd uit, maar dan behalen we wel een resultaat. Het is een ander soort voetbal in de Keuken Kampioen Divisie. Ik houd persoonlijk meer van voetballen. In deze competitie moet je wat meer strijd leveren, het is meer fysiek. In dat opzicht is het anders dan vorig seizoen, maar daarin kan ik me ook ontwikkelen.” Met onder meer Royston Drenthe en Lars Veldwijk arriveerde er afgelopen zomer de nodige ervaring op Het Kasteel. “Drenthe vertelt soms verhaaltjes, dat is mooi. Hij heeft wel bij Real Madrid gespeeld, dat is niet niks. Als ik vragen heb, weet ik dat ik altijd bij hem terecht kan. Bij Lars ook, het is prettig om dat soort spelers in je team te hebben.”

Tijdens de interland tegen Duitsland Onder-19 in het shirt van Oranje.

Bondscoach Erwin van de Looi nam de geboren Rotterdammer onlangs voor het eerst op in de voorselectie van Jong Oranje. Eerder speelde Duarte al interlands voor verschillende jeugdelftallen, meest recent in Oranje Onder-20. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik zou worden opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Het is sowieso mooi om in Oranje te spelen, maar nu ben ik toch wel heel dicht bij het grote Nederlands elftal. Het is zeker een motivatie en het is een teken dat ik op de goede weg ben. Het is top om voor Oranje te spelen: het shirt, het volkslied. Je hoort toch bij de beste spelers van je leeftijdcategorie, dat is een eer.” Ook de Kaapverdiaanse voetbalbond heeft een poging gewaagd om Duarte over te halen om voor de eilandengroep te kiezen. “Maar Oranje is de ultieme droom. Ik heb altijd van kleins af aan voor Oranje willen spelen, op WK’s heb ik Nederland altijd gesupport. Het is geen moeilijke keuze, ondanks dat Kaapverdië natuurlijk ook mijn land is. Ik heb altijd geweten wat ik wil en als dat reëel is, waarom zou ik dan voor Kaapverdië kiezen?”

“Bij Oranje Onder-20 speelde ik bijvoorbeeld samen met Tahith Chong van Manchester United. Hij traint gewoon met spelers als Paul Pogba. Daar neem je toch dingen van mee. Je probeert naar iedereen te luisteren en van iedereen wat op te pikken. Iedereen is daarin geïnteresseerd, want Manchester United is de top van de top. Als je met zulke boys traint waar hij mee traint, dat is gekkenwerk. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Maar zo dichtbij is het”, weet Duarte. René van der Gijp zei ooit dat hij de middenvelder direct zou binnenhalen als hij technisch directeur was van Ajax, Feyenoord of PSV. Duarte begint te lachen als hij daarmee geconfronteerd wordt. “Ik vind Van der Gijp een grappige man, ik kan om hem lachen. Het is niet zo dat ik naar hun show kijk, maar ik kreeg wel gelijk berichten van mensen dat er over me gepraat werd. Ik vind het mooi, maar ik ga niet stoer lopen doen. Het is altijd mooi als mensen je talent herkennen en erkennen. Misschien is een Nederlandse topclub de volgende halte, of de halte daarna. Het zit in ieder geval in mijn hoofd. Als je bij Jong Oranje zit, kan het snel gaan.”

Naam: Deroy Duarte

Geboortedatum: 4 juli 1999

Club: Sparta Rotterdam

Sterke punten: techniek, inzicht, passing.