Onzekere toekomst voor Koeman: ‘Dan nemen ze een beslissing’

Erwin Koeman weet niet of hij definitief de trainer blijft van Fenerbahçe. De voormalige rechterhand van Phillip Cocu heeft een contract tot medio 2021 en bereidt het team uit Istanbul voor op de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht en op het thuisduel met Alanyaspor in de Süper Lig. Koeman werd tijdens de persconferentie naar zijn toekomst gevraagd door de Turkse journalisten.

Koeman vertelde dat hij na de remise tegen Galatasaray (2-2) niet meer met voorzitter Ali Koç over zijn toekomst heeft gesproken: “Voor mij is het heel makkelijk: we hebben twee wedstrijden en dat is voor mij en Chris van der Weerden het belangrijkste. We bereiden ons goed voor op deze periode en daarna zijn er de interlands.”

“Ik denk dat Fenerbahçe in die twee weken dat we niet spelen een beslissing neemt. Daar wacht ik op. Maar het heeft geen zin om te speculeren. We zien het wel. Ik ben een trainer en focus mij op de komende twee wedstrijden. Daarna zien we wel wat er gebeurt”, aldus Koeman, die met Fenerbahçe met vier punten op de tweede plaats staat in Groep D.

Anderlecht heeft één punt en móet winnen om nog kans te maken op de knock-outfase. “Als je thuis speelt, moet je winnen. Maar Anderlecht heeft ook een zege nodig. We moeten gefocust zijn en de eerstvolgende wedstrijd is altijd het belangrijkste. We hebben vertrouwen, maar moeten het op het veld laten zien.” In de competitie staat Fenerbahçe op de vijftiende plaats, maar net boven de degradatiestreep in de Süper Lig.