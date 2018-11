Brazilië in de ban van moord met onthoofding en afgesneden genitaliën

Brazilië is al dagen in de ban van de gruwelijke moord op Daniel Correa Freitas, een 24-jarige middenvelder van São Paulo. Voor de dood van Daniel zitten momenteel drie mensen vast: Adison Brittes, de vermeende dader, diens vrouw Cristiana en hun achttienjarige dochter Allana, op wiens verjaardagsfeestje Daniel eind oktober was uitgenodigd.

Het lichaam van Daniel werd in afschuwelijke staat teruggevonden, namelijk half onthoofd, met twee diepe snijwonden in de hals en afgesneden genitaliën. De voetballer was aanwezig op het feestje van de dochter en zou dronken zijn geweest. Die avond stuurde Daniel foto's via WhatsApp naar een vriend waarop te zien is dat hij in bed lag met Cristiana, die ogenschijnlijk slaapt.

Volgens Adison probeerde de voetballer zijn vrouw te verkrachten. “In onze slaapkamer trof ik een naakte Daniel op het lichaam van mijn vrouw aan”, verklaart de zakenman, opgetekend door lokale media en geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Ze schreeuwde en riep om hulp. Wat ik vervolgens deed, was wat elke man zou doen. Want de vrouw die daar lag, was niet alleen mijn vrouw. Ze stond voor elke Braziliaanse vrouw. Het kon iedereens dochter, zus, moeder of vrouw zijn geweest.”

"Op dat moment was het mijn vrouw Cris, met wie ik twintig jaar ben getrouwd. Ik hoor nu allerlei geruchten waarvan niets klopt. Mijn vrouw, of zelfs mijn dochter, zou iets hebben gehad met Daniel. Maar de waarheid zal aan het licht komen. Ik weet wat ik gedaan heb: de morele integriteit van mijn familie verdedigd. Door dat smerige monster op de grond te gooien en een einde te maken aan de verkrachting.”

Adison zou even later bij een vermeend telefoongesprek, dat in handen is van UOL Esporte, niet reppen over een verkrachting, iets wat niet zou pleiten voor de zakenman: “Daniel mocht mijn dochter graag en kwam van ver om haar feestje bij te wonen. Hij ging compleet dronken naar buiten en kon nog nauwelijks op zijn benen staan. Daarna weet niemand wat er met hem gebeurd is. Maar je weet hoe groot mijn domein is. Het is verschrikkelijk. Mijn dochter verkeert in shock."