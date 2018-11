Steenrijke Rybolovlev wordt opgepakt; AS Monaco hekelt ‘beledigingen’

AS Monaco heeft middels een statement gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van Dmitry Rybolovlev. De eigenaar werd enkele uren voor de met 0-4 verloren Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge in hechtenis geplaatst en er werd een huiszoeking verricht in de woning van de in het dwergstaatje woonachtige Rus.

Le Monde schreef dat Rybolovlov wordt verdacht van onder meer corruptie en omkoping en persoonlijk zou hebben verdiend aan de transfer van Kylian Mbappé naar Paris Saint-Germain. De aanvaller werd in eerste instantie verhuurd aan les Parisiens en vertrok vervolgens voor 180 miljoen euro naar het Parc des Princes.

AS Monaco wenst de ‘beledigende’ teksten over Rybolovlev ‘krachtig’ te ontkennen, zo valt op de website te lezen. Rybolovlev heeft ‘niet één euro’ verdiend aan de transfer van Mbappé en de Monegasken wijzen erop dat de eigenaar sinds zijn komst bijna 335 miljoen euro in de club heeft gestoken om transfers af te ronden, om schulden weg te werken en om salarissen te betalen.

AS Monaco zegt ‘boekhoudkundig bewijs’ te kunnen leveren dat Rybolovlev onschuldig is. Bovendien is de clubbaas de mogelijkheden aan het onderzoeken om juridische stappen te ondernemen tegen media die zijn naam ten onrechte door het slijk zouden hebben gehaald.