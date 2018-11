Thiago Silva fileert: ‘Met Kuipers is het altijd hetzelfde liedje’

Björn Kuipers is na afloop van het Champions League-duel van Napoli met Paris Saint-Germain de meest besproken man. De scheidsrechter maakte volgens velen van de Franse topclub een slechte beurt. Neymar klaagde zelfs dat de Nederlander zich respectloos had gedragen jegens de aanvaller. Thiago Silva is eveneens kritisch op het functioneren van Kuipers.

De Braziliaanse verdediger wijst op twee cruciale momenten in het boeiende duel, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. De benutte strafschop van Napoli zou niet gegeven hebben moeten worden, aangezien José Maria Callejon zich in buitenspelpositie bevond. Daarnaast wijst de stopper op een overtreding van Nikola Maksimovic op Juan Bernat.

“We hadden een penalty moeten krijgen, maar jammer genoeg is het met deze scheidsrechter altijd hetzelfde liedje”, aldus Silva, die wijst op een rode kaart van Zlatan Ibrahimovic bij een Champions League-duel van PSG met Chelsea drie jaar geleden. “Ik kan niet niet al te boos zijn op hem, want het is een kwestie van interpretatie", wordt de veteraan geciteerd door diverse media.

“Maar met Kuipers is iets soortgelijks gebeurd tegen Chelsea. Ibrahimovic verdiende die rode kaart niet, maar werd alsnog weggestuurd. Nu praten we over een enorme fout die in het nadeel van ons werkt. Het enige wat we kunnen doen, is alles vergeten en weer denken aan de volgende klus”, besluit de 34-jarige Braziliaan.