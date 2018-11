Woensdag, 7 November 2018

Volgende topclub meldt zich voor ex-Tukker

Manchester United heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemer van Jordi Alba. The Red Devils zijn niet de enige gegadigde voor de vleugelverdediger van Barcelona, want ook Juventus is geïnteresseerd. (Mundo Deportivo)

Scouts van Arsenal en Internazionale zullen donderdag aanwezig zijn bij het Europa League-duel tussen Bayer Leverkusen en FC Zürich. Doel van het bezoek is Kai Havertz, die nog tot 2022 vastligt bij de Duitse club. (BILD)

Internazionale en Sampdoria hebben gesproken over Joachim Andersen. I Nerazzurri bieden Facundo Colidio en Xian Emmers in ruil voor de voormalig verdediger van FC Twente, die ook in de belangstelling van Juventus en Tottenham Hotspur staat. (Tuttosport)

Olympique Lyon heeft contact opgenomen met Benfica. De Franse club hoopt in januari Andreas Samaris over te kunnen nemen van de Portugezen. (RMC Sport)

Francesco Guidolin gaat mogelijk opnieuw aan de slag in Engeland. De Italiaan is in beeld om de nieuwe manager te worden van Reading in de Championship. (Sky Italia)