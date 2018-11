Seizoenwinnaar wint reis naar El Clásico: ‘De sfeer zat er goed in!’

ADVERTORIAL - Het eerste seizoen van de app Voetbalzone Manager (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) zit erop. Hugo kroonde zich tot de beste manager van het voetbaljaar en won daarmee via Number 1 Voetbalreizen de hoofdprijs: twee kaartjes voor El Clásico! Barcelona droogde Real Madrid eind oktober met 5-1 af en Hugo en goede vriend Tom waren erbij.

Niet alleen de wedstrijdkaarten, maar ook de vliegtickets en de overnachting werden voor Hugo en Tom geregeld. De wedstrijd werd op zondag om 16.15 uur gespeeld en op zaterdagochtend vertrok de vlucht naar de luchthaven van Barcelona. “Vanaf de luchthaven hebben we een Uber gepakt naar ons hotel naast De Ramblas en Plaça Reial. Het bleef helaas de hele dag regenachtig. We zijn daarom naar het Picasso-museum gegaan en liepen vervolgens onder onze paraplu’s door richting de Sagrada Família. We maakten regelmatig een stop om in kleine en leuke eettentjes een hapje en een drankje te doen.”

“’s Avonds spraken we af met een vriendin die in Barcelona studeert. Ze nam ons mee naar een hippe cocktailtent om vervolgens tot in de late uurtjes uit te gaan”, vertelt Hugo aan Voetbalzone. Zondag, de wedstrijddag. De voetbalvrienden sliepen uit, ontbeten wat en pakten de metro richting het Camp Nou. “Voordat we het stadion binnengingen, hebben we nog een biertje gedronken en genoten van ambiance. Ook in het stadion zat de sfeer er heerlijk in, waar hier en daar de afgunst jegens Madrid duidelijk werd en er af en toe politieke statements werden gemaakt omtrent de onafhankelijkheid van Catalonië.”

“We hadden mooie plekken aan de korte zijde waar we prima zicht hadden op de wedstrijd. Helaas een wedstrijd zonder Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar met vlagen toch mooi voetbal. Veel goals mogen zien, waarbij de Barça-fan van ons twee wat meer kon genieten dan de Madrid-fan. Na de wedstrijd hebben we heerlijk tapas gegeten en de avond afgesloten aan het Plaça Reial. De laatste dag zijn we door de wijk Gracia gelopen.”

Hugo en Tom sloten hun voetbalreis af met een wandeling door Park Güell waar ze kunstwerken van Antoni Gaudí bekeken. Tot slot namen ze een lekkere tapasmaaltijd. Daarna vlogen ze terug naar Nederland. Hun voetbalreis zullen ze niet gauw meer vergeten!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Manager!