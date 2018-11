PSV'er baalt: 'Laat ik een oude Balotelli-zinnetje gebruiken: waarom ik?'

PSV verloor dinsdagavond op Wembley met 2-1 van Tottenham Hotspur, nadat de Eindhovenaren lange tijd op 0-1 stonden in Londen. Invaller Trent Sainsbury beleefde geen gelukkige wedstrijd, aangezien een kopbal van Harry Kane via de verdediger in het doel belandde. Sainsbury erkent na afloop dat zijn invalbeurt niet de gelukkigste was.

"Mijn eerste wedstrijd in de Champions League... De bal wordt twee keer van richting veranderd en de bal gaat er dan via mij in, en dat in de laatste minuut", aldus Sainsburg in gesprek met Optus Sport. "Laat ik een oude Mario Balotelli-zinnetje gebruiken: waarom ik?”, aldus de Australiër, die toegeeft dat Tottenham de betere partij was en meer kansen creëerde.

“Beide ploegen kregen mogelijkheden, zij hadden natuurlijk de betere kansen. Ik denk dat Tottenham de overwinning dus eigenlijk wel verdiende”, vervolgt Sainsbury, die genoot van de aanwezigheid van de meegereisde PSV-supporters in Londen. “De PSV-fans behoren tot de beste van de wereld. De meest toegewijde.”

“Ze schreeuwden negentig minuten de longen uit hun lijf. Dat gaf de jongens wel de boost die ze nodig hadden”, aldus de 39-voudig international, die blij is dat PSV het goed doet in de Eredivisie. Dat hij niet vaak speelt, begrijpt Sainsbury wel: “Je gaat niet sleutelen aan een winnend elftal. Ik moet mijn kansen grijpen als deze zich voordoen.”