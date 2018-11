Pogba prijst aankoop: ‘Hij scoort net zo makkelijk als dat hij water drinkt’

Manchester United neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Juventus en het duel in Italië betekent een tijdelijke terugkeer van Paul Pogba in Turijn. De Franse middenvelder ziet dat zijn voormalig werkgever ijzersterk begonnen is aan het nieuwe seizoen en prijst de aankoop van Cristiano Ronaldo.

“Ik vind dat het erg goed van Juventus is geweest om Ronaldo te halen”, wordt de wereldkampioen, die vier seizoenen actief was bij la Vecchia Signora, geciteerd door Goal. De Portugese superster heeft dit seizoen in dertien wedstrijden voor de Italiaanse topclub reeds zeven keer gescoord en zes assists gegeven, iets wat Pogba niet is ontgaan.

“Het is natuurlijk altijd goed om spelers als Cristiano Ronaldo in de ploeg te hebben”, vervolgt de 64-voudig international van Frankrijk. “Spelen naast geweldige spelers als bijvoorbeeld Ronaldo, Lionel Messi en Neymar is altijd een groot plezier. Ik denk dat hij heel erg gelukkig is dat hij zich bij Juventus heeft aangesloten.”

“Het is ook geweldig voor Juventus. Het is een speler die net zo makkelijk scoort als dat hij water drinkt”, besluit Pogba. Juventus gaat in Groep H van de Champions League fier aan kop met negen punten uit drie duels. The Red Devils staan met vier punten tweede, gevolgd door Valencia en Young Boys met respectievelijk twee en één punt.