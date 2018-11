Schöne: ‘Ten Hag laat ons in elk geval goed voetballen’

Lasse Schöne heeft er vertrouwen in dat Ajax woensdag een goed resultaat meeneemt uit Lissabon. De Amsterdammers gaan op bezoek bij Benfica in het kader van de vierde speelronde in de Champions League. Hoe komt het dat Ajax goed presteert? Hoe goed is Erik ten Hag? En is het seizoen van Ajax mislukt als men geen kampioen wordt? Schöne geeft de antwoorden in onderstaande video.