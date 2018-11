Advocaat woest om ‘bevoordeling’ Ajax: ‘Het is een belachelijk besluit’

Dick Advocaat is absoluut niet te spreken over de planning van de KNVB. De trainer van FC Utrecht begrijpt niet waarom zijn ploeg het op donderdagavond 20 december het moet opnemen tegen Feyenoord in de KNVB Beker, terwijl drie dagen later de Domstedelingen in de Eredivisie strijden tegen Ajax. Advocaat vindt dat de Amsterdammers een voordeel hebben met het programma.

"Het is een belachelijk besluit om onze wedstrijd op donderdag om 20.45 uur te zetten", steekt de ervaren oefenmeester van wal in gesprek met RTV Utrecht. "Nu komen we midden in de nacht terug, terwijl we zondag om kwart over twaalf alweer tegen Ajax moeten spelen." Advocaat vindt dat de club van trainer Erik ten Hag bevoordeeld wordt.

Ajax speelt namelijk al op woensdagavond een bekerduel met Roda JC Kerkrade. "Waarom spelen we niet ook op woensdag, net als Ajax? Dan heeft iedereen evenveel rust. Er wordt niet gekeken naar de belangen van de clubs." De KNVB laat in een reactie weten 'dat het zich aan de regels houdt'. "Tussen twee wedstrijden moet minimaal 48 uur zitten”, zo klinkt het.

“FC Utrecht is donderdag om half elf klaar, en de volgende wedstrijd is zondag om kwart over twaalf. Dat is voldoende”, zo luidt het korte statement van de voetbalbond aan RTV Utrecht. Utrecht wist zich te kwalificeren voor de achtste finale door ASWH met 5-1 opzij te zetten. Feyenoord wist op zijn beurt met dezelfde cijfers af te rekenen met ADO Den Haag.