Sergio Padt wordt vervolgd voor ‘mishandeling en belediging’

Sergio Padt wordt vervolgd voor zijn gedrag in de trein op 23 september jongstleden. De doelman van FC Groningen heeft zich volgens de politie schuldig gemaakt aan mishandeling en belediging, zo meldt het Openbaar Ministerie volgens RTV Noord. Op 11 januari moet Padt zich melden bij de politierechter.

FC Groningen verloor op zondag 23 september thuis van AZ (1-3). Na afloop pakte Padt de trein om huiswaarts te keren, maar hij zou geen geldig vervoersbewijs bij zich hebben gehad. Toen de conducteurs hem hiervoor een boete wilden geven, begon hij te schelden en zou hij uitgehaald hebben naar een beveiliger die ter plekke was.

Volgens een ooggetuige zou Padt ook gespuugd hebben. Bronnen bij vervoerder Arriva zeggen dat de keeper zichtbaar onder invloed was van alcohol en dat er 'behoorlijk geslagen is'. Na het incident toonde Padt zich schuldbewust. De doelman zag in dat hij geen goede captain meer kon zijn van de Trots van het Noorden en leverde zijn band in.

Algemeen directeur Hans Nijland en trainer Danny Buijs zaten destijds in hun maag met de kwestie. De trainer wilde benadrukken dat Padt wist dat hij fout zat. "Oké, hij is in de fout gegaan. De gevolgen komen hard aan. Heel Nederland heeft het er over. Dat heeft ook consequenties voor zijn kinderen, zijn familie, noem maar op. Uiteraard doet dat wat met hem."