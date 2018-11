‘Ajax heeft wat te verliezen, maar ze zijn niet de favoriet’

Urby Emanuelson bereikte twaalf jaar geleden met Ajax de tweede ronde van de Champions League. De Amsterdammers werden destijds tweede in een groep met Arsenal, Sparta Praag en FC Thun. In de achtste finale bleek Internazionale te sterk. Op het evenement Fashion Player 2018 van Life After Football spreekt Emanuelson zijn bewondering uit over het Ajax van nu. "Ik denk dat iedereen kan genieten van de manier waarop Ajax nu speelt", aldus de middenvelder van FC Utrecht. Ook blikt Emanuelson in onderstaande video vooruit op de wedstrijd tegen Benfica.