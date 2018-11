Gemeente Rotterdam wijst Feyenoord op ‘gevaar’ inzake nieuwe stadion

De gemeente Rotterdam hoopt dat Feyenoord deze maand de knoop doorhakt over de stadionplannen aangaande Feyenoord City, zo staat vermeldt in een nieuwe tussenrapportage, weet NuSport. Bij een later besluit van Feyenoord ontstaat er vertraging en komt de oplevering van het nieuwe onderkomen in 2023 in gevaar.

De club van trainer Giovanni van Bronckhorst wil eerst het ontwerp van het stadion optimaliseren en ook de garantie dat er een jaarlijkse vergoeding komt van minimaal 25 miljoen euro aan het spelersbudget. Het NRC Handelsblad meldde dinsdag op basis van bronnen dat de geldeis van algemeen directeur Jan de Jong haalbaar is na gesprekken met de lokale politiek.

Feyenoord wil dit geld als eerste krijgen, nog voor de gemeente en de banken uitbetaald krijgen, zo klinkt het. Wethouder Adriaan Visser van Financiën heeft tot nu toe geclaimd dat dat in strijd is met de gemaakte afspraken. Naar verluidt wil de wethouder vasthouden aan zijn eerder verklaring en Feyenoord niet als eerste het geld geven.

De gemeente Rotterdam wil dat Feyenoord snel een besluit neemt en vreest dat de oplevering in 2023 niet mogelijk is als de bekerwinnaar geen actie onderneemt. Het NRC Handelsblad meldde dat er nog genoeg tijd is voor de financiering, maar dat het aantrekken van investeerders niet soepel verloopt. Een ander punt van zorg bij de politiek is het draagvlak voor het nieuwe stadion.