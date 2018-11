Neres wees Dortmund af: ‘Heb geen moment aan een transfer gedacht’

Borussia Dortmund bracht afgelopen zomer een concreet bod uit op David Neres. Toch heeft de Braziliaanse vleugelaanvaller een vertrek bij Ajax nooit overwogen, zo vertelt hij in een interview met Voetbal International. Neres verlengde onlangs zijn contract in Amsterdam tot medio 2022.

“Het is een compliment dat clubs me in de gaten houden. Toch heb ik afgelopen zomer geen moment aan een transfer gedacht. Ik wilde bij Ajax blijven, omdat ik hier nog veel kan leren”, stelt Neres. Borussia Dortmund zou een bod van dertig miljoen euro uitgebracht hebben bij Ajax, maar de Duitse club kon de Braziliaan daarmee niet losweken in Amsterdam.

“Met de Champions League maak ik dit seizoen ook weer een nieuw podium mee. Dat is belangrijk voor mijn ontwikkeling en daar komt bij dat die competitie overal ter wereld in de gaten wordt gehouden. Het is geweldig om nu zelf in de Champions League te mogen spelen”, concludeert de aanvaller, die dit seizoen tot dusver negentien wedstrijden speelde. Trainer Erik ten Hag gebruikt hem dit seizoen ook geregeld als aanvallende middenvelder.

“Ik voel me lekker op rechts, maar heb in Brazilië ook geregeld vanaf links gespeeld. En op ‘tien’ vind ik het ook prima om te spelen”, zegt Neres over zijn positie in het elftal van Ajax. “Voor mijn ontwikkeling is het alleen maar goed als ik op meerdere posities uit de voeten kan. Zolang ik maar belangrijk voor de ploeg kan zijn, en in mijn geval is dat met doelpunten en assists. Dat wil ik elke wedstrijd laten zien.”