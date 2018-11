‘Mbappé kwam met pakket aan exorbitante eisen bij transfer naar PSG’

Kylian Mbappé verruilde AS Monaco in de zomer van 2017 voor Paris Saint-Germain. In eerste instantie namen les Parisiens hem op huurbasis over, om hem na een seizoen voor 180 miljoen euro definitief binnen te halen. Der Spiegel onthult nu op basis van documenten van Football Leaks een aantal bizarre eisen van Mbappé in de contractonderhandelingen met Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain was in de zomer van 2017 niet de enige gegadigde in de strijd om Mbappé. Ook Real Madrid was geïnteresseerd en bood een bedrag van 180 miljoen. Vader Wilfrid was echter bang dat zijn zoon niet aan de bak zou komen in de Spaanse hoofdstad, waar Gareth Bale, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo destijds de voorste linie vormden. Daardoor ging Mbappé in op de aanbieding van Paris Saint-Germain, met wie de contractonderhandelingen werden gestart.

Mbappé verlangde totaal 55 miljoen euro van les Parisiens. Een tekenbonus van vijf miljoen en een salaris van vijftig miljoen, verspreid over vijf jaar. Paris Saint-Germain stemde in en maakte van de jonge aanvaller een van de bestbetaalde Franse voetballers. Als Mbappé de Ballon d’Or zou winnen, wilde hij de bestbetaalde speler van de club worden. In dat geval zou hij meer verdienen dan Neymar, maar Paris Saint-Germain stemde niet in met deze eis.

Verder verlangde Mbappé een privéjet van de club, die vijftig uur per jaar voor hem beschikbaar zou zijn. Paris Saint-Germain stemde hier niet mee, maar geeft hem wel 30.000 euro per maand om zijn persoonlijke staf te betalen. De aanvaller heeft een huishouder, een chauffeur en een bodyguard. Verder wilde de familie van Mbappé een financiële compensatie afdwingen voor het geval dat Paris Saint-Germain wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels uitgesloten zou worden van deelname aan de Champions League.

Ook is Paris Saint-Germain akkoord gegaan met het verzoek dat vader Wilfrid aanwezig mag zijn bij de trainingen. Mbappé senior mag tevens gebruik maken van de faciliteiten van Paris Saint-Germain om extra te trainen met zijn zoon. Daarnaast heeft Jorge Mendes, zaakwaarnemer van onder meer Cristiano Ronaldo, een dubieuze rol gespeeld in de transfer. Hij heeft 7,25 miljoen euro ontvangen voor een onduidelijke dienst. Mogelijk heeft hij de prijs opgedreven door speculatie over een transfer naar Real Madrid aan te wakkeren.