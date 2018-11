Klopp: ‘Wat er verkeerd ging? Ik heb maar tien vingers’

Liverpool ging dinsdagavond met 2-0 onderuit bij Rode Ster Belgrado en moet alle zeilen bijzetten om te overwinteren in de Champions League. The Reds bezetten met zes punten de tweede plaats, maar Paris Saint-Germain volgt op één punt. Jürgen Klopp waarschuwt zijn ploeg voor een vroeg einde van het Champions League-avontuur.

Gevraagd naar wat er verkeerd ging in Belgrado, antwoordde Klopp: “Wat er verkeerd ging? Ik heb maar tien vingers. Zij waren agressief. Dat waren ze in de vorige wedstrijd ook, maar toen deden wij het goed. We maakten het hen behoorlijk gemakkelijk, dat is het voornaamste probleem. Zij verdienden de overwinning met de passie die getoond werd. De sfeer was verder geen probleem, maar na het tweede doelpunt konden ze de zege ruiken.”

“Het was logisch dat ik een aantal wijzigingen moest doorvoeren. Een paar daarvan waren noodgedwongen, een aantal niet. Maar het is te makkelijk om te zeggen dat we daardoor verloren hebben”, tekent the Guardian op uit de mond van Klopp. “Ik zeg niet dat er al een serieus probleem is, maar we moeten zorgen dat we niet nog een nederlaag lijden. Dat wordt lastig, want de volgende wedstrijd is een uitduel met Paris Saint-Germain.”

“De laatste wedstrijd is een hele moeilijke, in eigen stadion tegen Napoli. We moeten zorgen dat je dan geen vragen meer kunt stellen over matige resultaten in uitwedstrijden. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. In Parijs moeten we in ieder geval zorgen dat we het beter doen. Er waren verschillende momenten waarop we de controle in de wedstrijd hadden kunnen pakken, maar dat hebben we nagelaten”, besluit de Duitse oefenmeester.