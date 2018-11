‘Een club als Feyenoord zou ik zeker aandurven met mijn bagage’

Maikel Kieftenbeld speelt sinds 2015 voor Birmingham City en als het aan de 28-jarige middenvelder ligt, komt er voorlopig geen einde aan zijn periode bij the Blues. De controleur heeft het naar zijn zin in de Championship en merkt dat er in Engeland toch anders wordt gekeken naar spelers die al wat ‘op leeftijd’ zijn.

“Als voetballer kan ik het in Engeland volgens mij nog heel lang volhouden. In Nederland investeren clubs ook niet zo snel in jongens van een jaar of dertig, hier kun je op die leeftijd gewoon voor een jaar of vier tekenen”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. Kieftenbeld ligt op dit moment nog vast tot medio 2020, terwijl Birmingham een optie heeft om de samenwerking met een jaar te verlengen.

Een terugkeer naar Nederland is voor Kieftenbeld, die aangeeft rustig op nieuws vanuit zijn club te wachten, dan ook geen ‘must’, al denkt hij dat hij in de Eredivisie prima uit de voeten zou kunnen: “Een club als Feyenoord zou ik zeker aandurven met de bagage die ik heb verzameld, maar ik weet niet of ik daar ooit voor gevraagd zal worden.”

Kieftenbeld speelde voordat hij naar Birmingham ging vijf jaar voor FC Groningen, dat hem in 2010 oppikte bij Go Ahead Eagles. De voormalig international van Jong Oranje heeft nog steeds een zwak voor de Deventenaren: “Die club zal ik nooit uitsluiten. Dus wie weet dat ik daar nog eens terugkeer.”