Ibrahimovic: ‘Er is interesse vanuit Europa, maar mijn prioriteit ligt hier'

Zlatan Ibrahimovic wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer in Europa. AC Milan zou een van de clubs zijn die de Zweedse spits graag weer wil weghalen bij Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic geeft toe dat er interesse vanuit Europa is en dat er momenteel gesproken wordt over zijn toekomst.

“Ik heb enkele wensen en eisen, dat zijn normale dingen. Er is interesse vanuit Europa, maar mijn prioriteit ligt bij LA Galaxy. Zij hebben wensen, ik heb wensen. Maar ik ben positief en optimistisch”, tekenen verschillende media op uit de mond van Ibrahimovic. Zijn contract in de Verenigde Staten loopt nog tot het einde van 2019. In dienst van LA Galaxy tekende hij voor 22 doelpunten en 7 assists in 29 wedstrijden.

LA Galaxy wist zich echter niet te plaatsen voor de volgende fase van de Major League Soccer (MLS), waardoor het seizoen van Ibrahimovic op dit moment ten einde is. Een huurperiode acht de spits niet ideaal. “Als ik van LA Galaxy ben, ben ik speler van deze club. Als ik eigendom van een club ben, geef ik al mijn aandacht daaraan. Dit seizoen was als een achtbaan. Ik hoop dat er dingen kunnen veranderen, want dat is het doel.”

“Ik wil in staat zijn om voor de prijzen te spelen. Zoals ik eerder heb gezegd: ik ben hier niet voor vakantie. Ik ben hier voor de uitdaging en wil dat het team voelt dat er een kans is dat we het beste team van de MLS zijn. Ik ben de beste, maar ik wil het gevoel hebben dat het team kan concurreren met de rest”, besluit Ibrahimovic.