Busquets: ‘Het is niet eerlijk om hem op één wedstrijd te beoordelen’

Barcelona betaalde Girondins Bordeaux afgelopen zomer 41 miljoen euro voor de diensten van Malcom, maar de Braziliaan kent vooralsnog een moeizame start in het Camp Nou. De dribbelaar was dinsdagavond echter wel belangrijk met een doelpunt in de in 1-1 geëindigde Champions League-wedstrijd tegen Internazionale en Sergio Busquets is van mening dat zijn ploeggenoot veel onterechte kritiek te verwerken krijgt.

Malcom heeft vooralsnog weinig minuten gemaakt in het shirt van zijn nieuwe club en speelde zijn laatste wedstrijd in de Copa del Rey tegen Cultural Leonesa. De berichten in de Spaanse pers na dat optreden waren niet al te positief: “Het is niet eerlijk dat hij wordt beoordeeld op één wedstrijd in de beker, hij heeft daarvoor nauwelijks gespeeld. Het is onmogelijk om in een ritme te komen als je weinig speelt.”

“De spelers die in de beker in actie kwamen kregen veel onterechte kritiek”, reageerde Busquets na de wedstrijd tegen Inter. “We zijn allemaal blij voor Malcom. Zijn tranen kwamen door de emoties. Hij krijgt niet de minuten die hij graag zou willen hebben, maar op het trainingsveld werkt hij keihard. Hij doet echt zijn best om de boel om te keren. Hij is een geweldige jongen. Hij heeft goed gespeeld en het doelpunt zal hem goed doen, hij gaat ons echt enorm helpen.”

Malcom, die tegen i Nerazzurri negen minuten voor tijd het veld in kwam en twee minuten later doel trof, hoopt dat zijn eerste officiële doelpunt in Catalaanse dienst een opmaat naar meer zal vormen: “Ik droomde als jochie al van Barcelona. Ik zal mijn debuut in de Champions League en het doelpunt nooit meer vergeten en ik ga het met mijn familie vieren. Mijn droom bij Barça begint pas, ik wil hier geschiedenis schrijven en grote dingen bereiken. Ik wil mijn ploeggenoten bedanken voor hun vertrouwen. Ik wil meer spelen, ik doe elke dag mijn best om te laten zien wat ik het team kan brengen. Niets in mijn leven is eenvoudig geweest.”