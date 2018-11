Büttner was dicht bij transfer naar PSV: ‘Nu echt blij dat ik niet ben gegaan’

Het had weinig gescheeld, of Alexander Büttner was afgelopen zomer naar PSV vertrokken. De onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de vleugelverdediger bevonden zich in een vergevorderd stadium, maar de transfer ketste uiteindelijk op ‘iets kleins’ af. Büttner is achteraf blij dat de overstap naar Eindhoven niet rondgekomen is.

“Een halfjaar geleden nog kon ik naar PSV. Marcel Brands, toen de technisch directeur van PSV, belde. Ik zat daar al in het stadion, alles was eigenlijk rond. Het ging op iets kleins niet door, maar het bevestigt wel dat je goed bezig bent”, zegt Büttner in gesprek met Voetbal International. De vleugelverdediger bevond zich vorig seizoen lange tijd op een zijspoor bij Vitesse, maar keerde na het ontslag van trainer Henk Fraser terug in de basiself.

“Uiteindelijk is het niet doorgegaan en achteraf ben ik blij dat het zo is gelopen, dat het weer goed is gekomen met Vitesse. Dat was vorig seizoen niet zo en dat weet iedereen intussen ook wel”, vervolgt de 29-jarige verdediger, wiens contract nog loopt tot medio 2019. “Ik hoefde niet per se weg, maar als je een kans krijgt bij PSV te spelen, ga je daar wel over nadenken. Maar ik ben nu echt blij dat ik niet naar PSV ben gegaan.”