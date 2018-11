‘Ik moet altijd lachen als Stam wordt genoemd bij die en die club’

Jaap Stam zit sinds maart zonder baan, nadat hij bij Reading de laan werd uitgestuurd. Henk Spaan verwacht niet dat voor de oud-international een imposante trainersloopbaan in het verschiet ligt. De columnist trekt die conclusie omdat Stam als trainer van Jong Ajax spelers als Abdelhak Nouri en Frenkie de Jong op de reservebank zette.

“Als jij spelers hebt als Nouri, Frenkie de Jong en Carel Eiting en die zitten op de bank naar de rest te gluren, dan snap je er echt niet veel van”, stelt Spaan in gesprek met Panorama. Stam werkte eerst bij PEC Zwolle, onder meer als assistent en trainer van de beloften, alvorens hij bij Ajax terechtkwam. In Amsterdam had hij tussen 2014 en 2016 het beloftenteam onder zijn hoede.

“Bij Reading kocht Stam ook geen spelers die het verschil maken, maar allemaal lopers. Ik moet altijd lachen als er ergens staat dat Stam wordt genoemd bij die en die club. Is helemaal niet waar. Dat stuurt hij zelf met alle plezier rond, omdat hij ergens wil werken. Maar hoger dan de tweede divisie in Engeland komt hij echt niet”, concludeert de columnist. Nadat Stam bij Ajax vertrok, werd hij aangesteld als manager van Reading.

In zijn eerste seizoen met the Royals miste hij op een haar na promotie naar de Premier League, door in de finale van de play-offs na strafschoppen te verliezen van Huddersfield Town. Zijn tweede seizoen verliep een stuk moeizamer en in maart werd Stam door Reading, dat op dat moment in degradatiezorgen verkeerde, uit zijn functie ontheven.