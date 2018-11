Woensdag, 7 November 2018

Dortmund verlangt tachtig miljoen euro van Juventus

Bayern München en Chelsea strijden om de handtekening van Nabil Fekir. Liverpool heeft geen belangstelling meer voor de creatieveling van Olympique Lyon, die afgelopen zomer nog op weg naar Anfield leek. (L'Équipe)

AS Monaco blijft zich in de hoek waar de klappen vallen bevinden. De Monegasken verloren dinsdagavond niet alleen van Club Brugge, maar zagen ook hoe voorzitter Dmitri Rybolovlev werd gearresteerd in het kader van een onderzoek naar corruptie. (Le Monde)

Borussia Dortmund kan binnenkort een monsterbod verwachten van Juventus. De Italiaanse kampioen is geïnteresseerd in Jadon Sancho, wiens actuele waarde wordt getaxeerd op tachtig miljoen euro. (Tuttosport)

Crystal Palace gaat een poging doen om Danny Welbeck in januari op te pikken bij Arsenal. The Eagles hebben naar verluidt een kleine 11,5 miljoen euro over voor de aanvaller. (The Sun)

SC Heerenveen komt in de winterse transferperiode mogelijk uit in de Serie B. David Okereke van Spezia Calcio zou namelijk in beeld zijn in Friesland, al wordt de spits ook begeerd door Standard Luik en Eibar. (Il Secolo XIX)