‘De tijd vliegt, maar Ajax is in mijn gedachten, in mijn hart’

Daniel da Cruz Carvalho, kortweg Dani, speelde tussen 1996 en 2000 in het shirt van Ajax. Voor de Portugees wacht woensdagavond een weerzien met zijn voormalig werkgever, als hij het commentaar verzorgt bij de Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Ajax. In gesprek met de Volkskrant bekent hij nog altijd warme gevoelens te koesteren voor de Amsterdammers.

“Ajax is voor mij de glimlach. Het was de mooiste tijd van mijn voetballeven, met mijn beste spel. Mentaliteit, filosofie, identiteit, details, mensen met wie ik werkte, vrienden; geweldig. De tijd vliegt, maar Ajax is in mijn gedachten, in mijn hart”, zegt Dani, die van mening is dat spelers bij Ajax veel verantwoordelijkheid krijgen. “Er werd naar ons geluisterd, onze mening deed ertoe.”

“Op een gegeven moment wist je vanzelf dat het niet goed was als je drie riskante acties maakte, waarbij je twee keer de bal verloor. Het gaat om het vinden van balans. Bij Ajax leerde je dat, zeker met trainers als Van Gaal”, vervolgt de oud-aanvaller, die verder voor Sporting Portugal, West Ham United, Benfica en Atlético Madrid speelde. Indien Ajax een zege boekt in Lissabon, verzekeren de Amsterdammers zich van de achtste finales van de Champions League.

Dani is onder de onder de indruk van het offensieve spel van Ajax. “Ze zijn jeugdig en toch volwassen. Hoe Tadic die bal aannam, afgelopen zaterdag tegen Willem II voor de 2-0. Hij speelde naar Tagliafico. Die gaf een voorzet, waarna Neres de scorende De Jong vrij zette met een lichaamsbeweging. Dat is zo typisch Ajax”, aldus Dani, voor wie dat herinneringen opriep. “Toen Neres zaterdag die opening forceerde, dacht ik meteen aan Jari Litmanen, die de bal liet gaan voor Danny Blind.”