Lof bij Tottenham voor Zoet: ‘Hun keeper was hier echt fantastisch’

Tottenham Hotspur had het dinsdagavond lastig met PSV. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op een 0-1 voorsprong via Luuk de Jong en hielden die marge heel lang vast. Pas in het laatste kwartier van de wedstrijd bogen the Spurs de achterstand om in een 2-1 overwinning, tot grote blijdschap van manager Mauricio Pochettino.

“Deze overwinning betekent alles voor ons. Hierdoor zijn we namelijk nog niet uitgeschakeld in de Champions League. Het was sowieso een verdiende overwinning, dat geluk op het einde hebben we zelf afgedwongen”, zegt Pochettino in gesprek met BT Sport. De Argentijn noemt het volledig onverdiend dat PSV lang de 0-1 voorsprong behield op Wembley. “Zij hadden geloof door die goal en hun keeper was hier echt fantastisch, maar ik vond ook dat wij niet scherp genoeg waren voor het doel. Desondanks zijn wij blijven vechten en we hebben niet opgegeven.”

“We namen risico's, je ziet dat dit team steeds volwassener aan het worden is. Ik ben héél blij dat we nog leven in de Champions League”, vervolgt de oefenmeester. Pochettino kon niet op steun van het publiek rekenen toen hij uitblinker Lucas Moura naar de kant haalde voor Érik Lamela. “Ik snap die reactie, misschien had ik hetzelfde gereageerd als ik op de tribune had gezeten. Als het team achter staat, willen de supporters eigenlijk dat ik met negen of tien spitsen ga voetballen. Maar het is mijn taak om een goede oplossing te vinden. En kijk: aan het einde staat het 2-1.”

We waren dominant qua balbezit én kansen, we hadden alleen wat nauwkeuriger moeten zijn”, voegt Tottenham-aanvoerder Kane toe. “Die vroege 0-1 was verre van ideaal, maar vanaf dat moment waren wij beter. We moesten heel diep gaan en, op een cruciaal moment, bij onszelf nieuwe krachten oproepen. Dit was een van onze beste optredens van dit seizoen.”