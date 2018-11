‘PSV leek lang, heel lang, op weg naar een onvervalst Wonder van Wembley’

PSV ging dinsdagavond op Wembley onderuit tegen Tottenham Hotspur. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op een 0-1 voorsprong via Luuk de Jong, maar zagen die stand in het laatste kwartier worden omgebogen in een 2-1 nederlaag. De Nederlandse ochtendkranten beamen dat de nederlaag terecht is, maar benadrukken dat PSV toch op een zure wijze onderuit ging.

“PSV was tijdens deze campagne in de Champions League nog op zoek naar die ene magische avond waarop alles goed zou vallen. En 77 minuten lang leek het daar nu van te gaan komen in een intense, wonderlijke wedstrijd op Wembley. Een vroege 0-1 voorsprong werd met man en macht en met een hoop geluk verdedigd”, schrijft het Algemeen Dagblad. Twee treffers van Harry Kane brachten Tottenham uiteindelijk de overwinning.

“Dat was natuurlijk niet onverdiend. Maar het was wel sneu voor de hartstochtelijk strijdende ploeg van Mark van Bommel. En het was wreed voor Jeroen Zoet in het bijzonder. Die keepte een wereldpot”, vervolgt de krant. De Telegraaf bestempelt de wedstrijden in de Champions League als ‘mentale krachtproef’. “Een momentje van onbedachtzaamheid kan dan al fataal zijn. Met een tegenstander die niet op volle oorlogssterkte is, de situatie in de poule (tot gisteravond allebei een punt) en de erbarmelijke grasmat op Wembley rook PSV toch ook kansen tegen de Spurs, hoe nihil misschien ook.”

“Dat de thuisploeg de Eindhovenaren zou terugdringen was te verwachten, maar dat zou het elftal van Van Bommel in de tegenstoot kansen moeten bieden met Hirving Lozano en Steven Bergwijn als snelle exponenten van de uitvalsbasis in de voorhoede”, stelt het ochtendjournaal. “PSV leek lang, heel lang, op weg naar een onvervalst Wonder van Wembley. Tegen Tottenham Hotspur (2-1) verdedigde het elftal van trainer Mark van Bommel voor wat het waard was, met alle mogelijke ledematen ook, maar duurde de Champions League-ontmoeting net een paar minuten te lang.”

'Stunt PSV in de kiem gesmoord', kopt de Volkskrant. “Hoewel PSV feitelijk 150 van de 180 minuten de mindere was, toonde het toch smoel in Londen. Twee weken terug in Eindhoven werd PSV ronduit overklast, vond ook Van Bommel. Waar zijn spelers opgetogen waren over de koppeling aan Barcelona, Internazionale en Spurs daar had de PSV-coach, winnaar als hij is, liever wat minder zware opponenten.”

“Weinig tot niets was PSV te verwijten, weinig tot niets was er aan te merken op de kampioen en koploper van Nederland. Die streed op Wembley voor wat die waard was, en dat is in een zware Champions League-poule nu eenmaal te weinig”, zo luidt de conclusie van Trouw. “PSV legde zich toe op wat in zo’n wedstrijd wordt gevraagd, en wat zeker door de oud-strijder Van Bommel elke keer zal worden gevraagd: in de wedstrijd blijven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Hoe langer de tegenstander in gebreke blijft, hoe groter de kans op kansjes aan de andere kant.”

“Gisteravond was op Wembley lang alles anders en leefde heel PSV bijna een hele wedstrijd op een roze wolk. De Eindhovense supporters maakten er bijna een thuiswedstrijd van en zagen hun droom in het laatste kwartier vervliegen. Uitgerekend het tijdvak waarin PSV in nationaal verband zo vaak scoort, werd de ploeg nu zelf fataal”, zag het Eindhovens Dagblad op Wembley. “De roze wolk verdween en uiteindelijk eindigde de avond toch teleurstellend voor PSV, dat wel met opgeheven hoofd weg kon uit Londen. Deze Champions League-groep was een te grote opgave voor de koploper in de Eredivisie, die vrijwel zeker als vierde eindigt.”

“De voorpret na de loting van augustus was voor PSV een stuk beter te verteren dan het uiteindelijke resultaat op het veld. Iedereen keek na de ceremonie met de UEFA-ballenbak uit naar duels met drie Europese topploegen, maar de praktijk bleek weerbarstiger dan gevreesd”, stelt de krant. “PSV kan op een avond waarop alles mee zit stunten tegen Europese topteams, maar brengt in balbezit nog te weinig om door te stoten. Geen schande, maar wel realiteit en gelet op de mogelijkheden van buitenlandse clubs ook geen verrassing. Zuur was het wel, omdat PSV lang het gevoel had dat er meer in zat.”