Vertonghen onder de indruk: ‘Hij is nu aanvoerder van Ajax, ik zat bij RKC’

Ajax gaat woensdagavond in Lissabon ten koste van Benfica overwintering in de Champions League veilig proberen te stellen en de verrichtingen van de Amsterdammers zullen ook op de voet worden gevolgd door Jan Vertonghen. De Belgische verdediger houdt de prestaties van zijn voormalige werkgever nog altijd scherp in de gaten en is met name onder de indruk van de ontwikkeling van Matthijs de Ligt.

“Ik vraag mezelf vaak af: waar was ik op zijn leeftijd toen hij de Europa League-finale speelde? Of op negentienjarige leeftijd zoals nu. Hij is aanvoerder van Ajax en ik zat bij RKC Waalwijk”, vertelt Vertonghen, die dinsdagavond wegens een hamstringblessure niet van de partij was toen Tottenham Hotspur van PSV won, in gesprek met De Telegraaf. Wat de Rode Duivel betreft, is De Ligt na dit seizoen klaar voor een directe transfer naar de Europese top.

“Ajax is op dit moment zo goed dat er weinig tussenstappen zijn. Het is voor Matthijs belangrijk om nu een goed seizoen te maken en dan hopelijk een mooie stap te zetten. Na tweeënhalf seizoen is hij klaar voor het grote werk. Al kan ik me ook voorstellen dat hij bij Ajax wil blijven als je zo’n goede groep hebt”, vervolgt hij zijn verhaal. Vertonghen is enthousiast over het ‘uitgebalanceerde elftal’ dat Ajax momenteel op het veld heeft staan en kijkt met bewondering naar het spel van zijn oude ploeg.

De verdediger wordt al jaren in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA en ligt momenteel nog tot het einde van dit seizoen, met een optie voor nog een jaar, vast in Londen. Of hij daarna terug zal keren naar Ajax, laat hij echter in het midden: “We zien wel wat de toekomst brengt, maar Ajax zit in mijn hart en in mijn achterhoofd. Ik ben nu echter speler van Spurs, voel me heel erg goed en kan weinig zeggen over de toekomst.”