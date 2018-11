Neymar: ‘Björn Kuipers zei iets tegen mij, het was respectloos’

Neymar en Björn Kuipers kregen het afgelopen zomer al met elkaar aan de stok op het WK, toen de Braziliaanse vedette in de wedstrijd tegen Costa Rica het niet eens was met een aantal beslissingen van de Nederlanders arbiter en Kuipers aan het einde van het duel na ingrijpen van de VAR een penalty terugdraaide en Neymar vervolgens een gele kaart toonde. De twee troffen elkaar dinsdagavond opnieuw tijdens het Champions League-treffen tussen Paris Saint-Germain en Napoli en de dribbelaar is opnieuw niet te spreken over het optreden van Kuipers.

Neymar belandde in de negentigste minuut in een woordenwisseling met Kuipers nadat hij bij het nemen van een vrije trap gebaarde dat de muur van Napoli niet ver genoeg weg stond en kreeg vervolgens een gele kaart voorgehouden. Volgens de aanvaller is het daar echter niet bij gebleven: “De scheidsrechter zei iets tegen mij dat hij niet had moeten zeggen, het was respectloos. Ik wil niet herhalen wat hij zei.”

“Iemand hogerop zou er echter iets aan moeten doen, hij mag niet zo respectloos zijn als hij tegen mij was. Ons wordt gevraagd om op het veld respect te tonen ten opzichte van de scheidrechters, dat zou ook andersom moeten gelden”, reageerde hij na de in 1-1 geëindigde wedstrijd tegenover verslaggevers. Bij PSG heerste na afloop van het duel onvrede over een aantal arbitrale beslissingen: “Ik heb de beelden teruggezien en iemand stond buitenspel in de aanloop naar het doelpunt van Napoli”, reageerde voorzitter Nasser Al-Khelaifi.

“Daarnaast hadden wij een penalty moeten krijgen na een overtreding op Juan Bernat. Normaalgesproken wordt het dan 2-0 en niet 1-1, maar we zullen het moeten accepteren. De VAR moet wel zo snel mogelijk ingevoerd worden in de Champions League, wij verliezen nu twee punten door arbitrale fouten”, was de preses duidelijk. Gianluigi Buffon is het eens met Al-Khelaifi: “We wachten op de komst van de VAR in de Champions League, dit soort fouten zijn niet meer mogelijk met de VAR.”