Onana: ‘We gaan proberen om de Champions League te winnen’

Ajax gaat woensdagavond op bezoek bij Benfica proberen om overwintering in de Champions League veilig te stellen en dat de Amsterdammers zich in die positie bevinden, komt voor een flink deel op het conto van de verdediging. Naast dat de defensie van de ploeg van Erik ten Hag slechts één doelpunt toestond in de drie wedstrijden tegen AEK Athene, Bayern München en Benfica, werden ook vier van de vijf goals die Ajax produceerde in het miljardenbal gemaakt door een verdediger.

Doelman André Onana heeft geen logische verklaring voor de scoringsdrift van de spelers die een linie voor zijn doel opereren: “Of tegenstanders het niet gewend zijn dat backs zó aanvallend spelen? Ik weet het niet en het interesseert me ook niet”, glimlacht hij in gesprek met De Telegraaf. “We hebben een selectie met spelers die makkelijk doelpunten maken. En als Erik ten Hag scoort, vind ik het ook goed. Het maakt mij niet uit wie er op het wedstrijdformulier komt. Als we maar winnen.”

Overwintering in de Champions League zou een mooie opsteker zijn voor Ajax, maar als het aan Onana ligt, blijft het daar niet bij: “We willen niet alleen overwinteren, maar gaan proberen de Champions League te winnen. We hebben grote dromen. Dat mag toch? We vormen een geweldig team en willen de uitdaging met de grote clubs aangaan. En als het niet lukt, oké. Maar laten we ervoor zorgen dat we er in elk geval alles aan hebben gedaan”, is hij duidelijk.

Naast een vervolg in het toernooi, zou een overwinning in het Estádio da Luz Ajax eveneens 13,3 miljoen euro opleveren. Onana geeft echter aan dat voor de spelersgroep overwintering belangrijker is dan de financiële voordelen die daarbij komen kijken: “We beseffen dat we de kans hebben om ons nu al te plaatsen, weten dat we van Benfica kunnen winnen en zelfs als we verliezen, maken we nog kans op de knock-outfase. Maar we willen het hier in Lissabon doen. Een gelijkspel kan een goed resultaat zijn, omdat het verschil dan vier punten blijft. Maar wij zijn Ajax en spelen altijd om te winnen.”