Van Bommel: ‘Dan had iedereen het een fantastische wissel genoemd’

Tottenham Hotspur kwam dinsdagavond na een vroege goal van Luuk de Jong toch nog terug tegen PSV en was uiteindelijk op Wembley met 2-1 te sterk voor de Eindhovenaren. Trainer Mark van Bommel is ondanks de nederlaag echter trots op de strijdlust die zijn ploeg in Londen heeft laten zien en moet erkennen dat the Spurs uiteindelijk een maatje te groot waren voor zijn elftal.

“We hebben gevochten als leeuwen, ik kan mijn spelers alleen maar een compliment geven. Tottenham is wel heel sterk. Na de 1-1 hadden we nog de 1-2 kunnen maken, we verweerden ons fantastisch. Als je het publiek ook hoorde… ik hoorde alleen PSV-fans zingen. We kregen nog een staande ovatie op het einde, dat zegt denk ik genoeg”, sprak de trainer na afloop van de wedstrijd voor de camera’s van Veronica.

Van Bommel koos ervoor om bij een 1-0 voorsprong Donyell Malen in te brengen voor Gastón Pereiro en zorgde daarmee bijna voor een gouden wissel. De jonge aanvaller kon namelijk maar net door doelman Paulo Gazzaniga van scoren afgehouden worden: “Hij brengt ook aanvallend nog wat. We stonden wel onder druk, maar hij maakte bijna de 1-2. Als hij dat had gedaan, had iedereen gezegd dat het een fantastische wissel was”, legde Van Bommel uit.

Door een late goal van Harry Kane bleef PSV echter met lege handen achter en is overwintering in de Champions League uit zicht verdwenen. Van Bommel hoopt dat er in de laatste wedstrijden nog wat mogelijk is: “Als je vooraf kijkt naar deze poule met Internazionale, Tottenham en Barcelona, dan zet je ons op de vierde plek. We hebben er nu vier gespeeld en zijn drie keer op voorsprong gekomen. Helaas hebben we maar één punt. Ze zijn gewoon te goed.”