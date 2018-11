Uth velt vonnis over Galatasaray; FC Porto houdt koppositie in handen

Schalke 04 heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de groepsfase van de Champions League. De Duitsers rekenden in eigen huis met 2-0 af met Galatasaray en nemen daardoor vier punten afstand van de Turkse grootmacht in de strijd om de eerste twee plaatsen in Groep D. FC Porto was tegelijkertijd met 4-1 te sterk voor Lokomotiv Moskou en blijft daardoor de koploper met tien punten uit vier wedstrijden. Schalke volgt op twee punten afstand van de Portugezen.

Schalke 04 - Galatasaray 2-0

Schalke begon overtuigend aan het duel in de eigen Veltins-Arena en Guido Burgstaller bezorgde zijn ploeg na een paar minuten spelen een droomstart. De spits was attent na ongelukkig uitkomen van Fernando Muslera en draaide de bal van de zijkant uiteindelijk in het lege doel. Die Knappen probeerden vervolgens voor rust al voor de beslissing te zorgen en kreeg daar via Amine Harit, Sebastian Rudy en Burgstaller alle kans toe. Doordat de Duitse pogingen in de eerste helft op niets uitliepen mocht Cim Bom bij de start van de tweede helft nog hoop koesteren op een goed resultaat. Een splijtende aanval van Duitse kant maakte echter een dik halfuur voor tijd een einde aan alle illusies en nadat Burgstaller de bal terug mocht leggen knalde Mark Uth de beslissende treffer achter Muslera.

FC Porto – Lokomotiv Moskou 4-1

Zonder de gepasseerde Riechedly Bazoer kende Porto een droomstart voor eigen publiek. Maxi Pereira combineerde aan de rechterkant van het veld met Moussa Marega, waarna laatstgenoemde oog had voor Héctor Herrera. De Mexicaanse middenvelder kon de bal vervolgens van dichtbij in een leeg doel schieten: 1-0. De Portugese club hield daarna de controle over de wedstrijd en wist zijn voordelige marge op slag van rust te verdubbelen. Ditmaal werd Marega bediend door Herrera, waarna de Malinees international door de benen van Guilherme Marinato raak schoot. Via voormalig PSV’er Jefferson Farfán deed Lokomotiv Moskou een kwartier na de onderbreking wat terug, maar Jesús Manuel Corona herstelde de voordelige marge van twee kort erna weer in ere voor Porto. De Portugezen kwamen via Otavio in de slotfase zelfs op 4-1 en zijn nu in elk geval zeker van overwintering in de Europa League.