Napoli en PSG houden elkaar in evenwicht na uitglijder Liverpool

Napoli en Paris Saint-Germain hebben elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden. De twee kemphanen zagen Liverpool eerder op de dinsdagavond al verrassend onderuitgaan bij Rode Ster Belgrado, maar slaagden er uiteindelijk niet in om hiervan te profiteren. Door het 1-1 gelijkspel komt Napoli in puntentotaal wel op gelijke hoogte met the Reds, maar moet het op basis van doelsaldo genoegen nemen met de tweede plaats. PSG volgt met vijf punten op een punt achterstand van de twee koplopers.

De nederlaag van Liverpool in Belgrado zorgde ervoor dat de winnaar van het tweeluik tussen Napoli en PSG de eerste plaats in de groep in handen zou krijgen. Ondanks deze extra motiverende factor duurde het echter geruime tijd voordat het duel in het San Paolo tot ontbranding kwam. Nadat de twee ploegen elkaar twee weken geleden in Parijs al in evenwicht hadden gehouden, waren de verschillen in de eerste helft opnieuw klein.

De eerste aardige kans van de wedstrijd kwam na ruim twintig minuten spelen van de voet van Kylian Mbappé, die zijn poging echter over het doel van David Ospina mikte. Door de misser van de Franse ster leek er met een gelijke stand gerust gaan worden, maar dat was buiten Juan Bernat gerekend. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft kreeg de back de bal namelijk mee van Mbappé, waarna hij het leer al vallend in het doel wist te prikken.

I Partenopei moesten na de thee in de achtervolging en voerden de druk op het doel van Gianluigi Buffon flink op. De ervaren sluitpost slaagde er in eerste instantie ondanks goede mogelijkheden voor Dries Mertens, José Callejon en Fabian Ruíz in om zijn doel schoon te houden, maar moest met een klein halfuur op de klok toch de bal uit het net vissen.

Nadat Callejon in de mangel werd genomen door Thiago Silva en Buffon wees scheidsrechter Björn Kuipers gedecideerd naar de stip en Insigne knalde het leer met overtuiging buiten het bereik van zijn landgenoot in de linkerhoek. De gelijkmaker leidde ertoe dat de storm van de thuisploeg wat ging liggen, maar de grootste kans in het restant van de tweede helft was alsnog voor PSG. Doordat Mbappé de bal in de slotfase echter uit kansrijke positie ruim naast schoot, werd er niet meer gescoord in Napels.