Atlético Madrid neemt revanche op Dortmund na historische nederlaag

Atlético Madrid heeft dinsdagavond in Groep A van de Champions League uitstekende zaken gedaan door in eigen huis te winnen van Borussia Dortmund. De ploeg van Diego Simeone was in het Wanda Metropolitano de betere partij en wist het overwicht te vertalen in de uitslag: 2-0. Door de zege komt Atlético op gelijke hoogte met Dortmund en staan beide clubs op negen punten.

Twee weken geleden leed Atlético een forse nederlaag in Dortmund. De Spanjaarden werden met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd, een historische zeperd voor Simeone. In zijn voorgaande 389 duels als trainer van Atlético leed de Argentijn nooit een groter verlies. De thuisploeg was dinsdagavond dan ook gebrand op revanche, maar BVB bood kranig weerstand. Zowel Jan Oblak als Roman Bürki hadden in de eerste minuten werk te verrichten, maar het was laatstgenoemde doelman die als eerste moest capituleren.

Na ruim dertig minuten produceerde de thuisploeg een rappe tegenaanval die niet kon worden doorbroken door de defensie van Dortmund. Een prachtige aanval over meerdere schijven bereikte Filipe Luis, die de bal in de zestien meter terughaalde naar Saul Niguez, die via een voet van een verdediger raak schoot: 1-0. Voor de rust had Atlético genoeg kansen om de voorsprong uit te breiden, maar Bürki was bij veel pogingen alert.

Na de onderbreking moest Dortmund uit een ander vaatje tappen om een goed resultaat mee te nemen uit Madrid. Het was echter Atlético die tien minuten voor tijd de genadeklap uitdeelde via Antoine Griezmann. De spits kreeg bij de counter de bal aangespeeld van Thomas Partey en snelde naar het vijandelijke doel. De Fransman hield zijn directe tegenstander van zich af en bleek koel tegenover Bürki: 2-0.