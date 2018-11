Doek valt voor PSV na rampzalige slotfase op Wembley

PSV heeft dinsdagavond een kostbare nederlaag geleden in de Champions League. Het elftal van trainer Mark van Bommel stond in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur lang op voorsprong door een vroeg doelpunt van Luuk de Jong, maar moest in de slotfase toch capituleren: 2-1. Daardoor blijven de Eindhovenaren na vier duels op één punt steken in Groep B en is kwalificatie voor de knock-outfase niet langer mogelijk.

Van Bommel wijzigde zijn basiself slechts op één plek ten opzichte van het eerste duel met Tottenham: Donyell Malen maakte op de linkerflank plaats voor de weer fitte Steven Bergwijn. Bij Tottenham moest Michel Vorm zijn plaats onder de lat afstaan aan Paulo Gazzaniga en de vervanger van de geschorste Hugo Lloris zag hoe PSV na slechts 61 seconden voetballen brutaal de leiding nam op Wembley. Gastón Pereiro trok de bal vanuit een hoekschop strak terug richting de strafschopstip, waarna Luuk de Jong met een kiezelharde kopstoot de 0-1 voor zijn rekening nam. De treffer van de spits betekende het snelste doelpunt ooit van PSV in de Champions League.

Het elftal van Van Bommel werd na het doelpunt van De Jong flink achteruit gedrukt door Tottenham. Dele Alli had vrijwel onmiddellijk voor de gelijkmaker kunnen zorgen, maar zijn poging werd op de doellijn weggehaald door Angeliño. Rond het halfuur waren de Engelsen opnieuw dicht bij een doelpunt: Christian Eriksen stuitte van dichtbij op Jeroen Zoet en ook de rebound van Alli was een prooi voor de doelman. Zoet onderscheidde zich in de slotfase van de eerste helft nogmaals met een fraaie redding op een schot van Alli en was er zo voor een groot deel verantwoordelijk voor dat PSV de rust haalde zonder kleerscheuren.

PSV bleef in het eerste kwartier na de onderbreking betrekkelijk eenvoudig op de been en was na een klein uur voetballen zelfs dicht bij de 0-2. Pereiro zette na een hoekschop van Hirving Lozano het hoofd tegen de bal, maar Gazzaniga had vervolgens een antwoord paraat. Tottenham voerde de druk daarna op, maar doordat kansen uitbleven besloot manager Mauricio Pochettino in te grijpen: Lucas Moura werd naar de kant gehaald ten faveure van Erik Lamela. Halverwege de tweede helft beproefde Heung-Min Son zijn geluk van afstand, maar doordat Daniel Schwaab ingreep, hoefde Zoet uiteindelijk niet in actie te komen.

Van Bommel voerde zeventien minuten voor tijd zijn eerste wissel door met het inbrengen van Malen voor Pereiro. Kort erna stuitte de tot dan toe onzichtbare Harry Kane uit een lastige hoek op Zoet, maar twaalf minuten voor tijd tekende de Engelse spits met een laag schot vanaf een meter of veertien alsnog voor de gelijkmaker. Malen miste daarna nog een grote kans voor PSV, dat uiteindelijk stand leek te houden. In de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd ging het echter toch nog mis voor de Eindhovenaren, doordat invaller Trent Sainsbury de bal ongelukkig in eigen doel werkte nadat Kane op doel had gekopt.